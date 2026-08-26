bien ensoleillé21°
DE | FR
burger
International
Police

Il se dispute avec un cycliste à Paris et le poignarde

Stra�enszene in Paris mit Metro-Hochbahn, Fu�g�ngern und Verkehr. Paris street scene featuring a metal bridge, metro entrance, buildings, traffic including a cyclist, cars, bus and pedestrians on a su ...
Un différend routier a très mal tourné à Paris (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Il s'embrouille avec un cycliste à Paris et le poignarde

Un cycliste a été grièvement blessé au cou lors d'un accrochage avec un automobiliste mardi dans la capitale française.
26.08.2026, 10:0526.08.2026, 10:05

Un cycliste a été gravement blessé au cou par un automobiliste après un différend routier, mardi à Paris, a appris l'AFP mercredi de source policière, confirmant une information du quotidien Le Parisien.

Selon cette source policière, un différend a éclaté entre un automobiliste et un cycliste à la suite d'un accident de la circulation, mardi en début d'après-midi, rue de Sèze (IXe arrondissement), dans le centre de la capitale. Alors qu'il tentait de quitter les lieux, l'automobiliste aurait porté un coup de couteau au cycliste, gravement touché au cou. Il a réussi à prendre la fuite.

Ce phénomène dans les villes suisses met «des vies en danger»
Ce phénomène dans les villes suisses met «des vies en danger»

La victime a été transportée à l'hôpital européen Georges-Pompidou. Une enquête a été ouverte et confiée au 1er district de police judiciaire.

Un cycliste avait été tué en 2024

«J'apprends avec effroi et colère l'agression d'une violence insupportable dont a été victime un cycliste cet après-midi dans les rues de Paris», a posté le maire PS de Paris Emmanuel Grégoire sur son compte X, dénonçant des «actes de violence envers les cyclistes» qui sont «inadmissibles» et «se produisent encore trop souvent».

«La lutte contre les violences motorisées sera menée sans relâche, car la route et la rue doivent être des espaces de respect et de sécurité pour toutes et tous. Le chauffeur en fuite doit être retrouvé et jugé pour cet acte odieux», a-t-il ajouté.

epa13189298 Mayor of Paris Emmanuel Gregoire speaks during a ceremony paying tribute to &#039;La Nueve&#039;, the predominantly Spanish Republican company of the French 2nd Armored Division duringg Wo ...
Emmanuel GrégoireKeystone

En octobre 2024, la mort de Paul Varry, cycliste de 27 ans écrasé par un automobiliste au volant d'un SUV après une altercation dans le VIIIe arrondissement, avait provoqué une vive émotion. Le conducteur de la voiture, Ariel M., sera jugé pour meurtre devant la cour d'assises de Paris. Son permis de conduire avait déjà été suspendu deux fois. (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
10
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Une centaine de pigeons tués par la grêle à Barcelone
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Cette offensive secrète a permis à l’Ukraine de reprendre 26 villages
L'Ukraine a mené pendant plusieurs mois une contre-offensive dans le sud du pays, sans en faire grand bruit. 26 localités et 745 kilomètres carrés ont ainsi été repris aux forces russes.
En août 2025, des experts militaires ukrainiens confirment ce que l'état-major de l'armée a longtemps passé sous silence: les forces du Kremlin ont pénétré pour la première fois dans la région de Dnipropetrovsk et pris le contrôle de plusieurs localités. Pour la Russie, il s'agit avant tout d'un succès symbolique, largement exploité par la propagande du Kremlin. Deux mois auparavant, Vladimir Poutine a déclaré: «Là où un soldat russe pose le pied, le sol nous appartient». Selon la logique du chef du Kremlin, la Russie peut donc revendiquer une nouvelle région ukrainienne.
L’article