Un différend routier a très mal tourné à Paris (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Il s'embrouille avec un cycliste à Paris et le poignarde

Un cycliste a été grièvement blessé au cou lors d'un accrochage avec un automobiliste mardi dans la capitale française.

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Un cycliste a été gravement blessé au cou par un automobiliste après un différend routier, mardi à Paris, a appris l'AFP mercredi de source policière, confirmant une information du quotidien Le Parisien.

Selon cette source policière, un différend a éclaté entre un automobiliste et un cycliste à la suite d'un accident de la circulation, mardi en début d'après-midi, rue de Sèze (IXe arrondissement), dans le centre de la capitale. Alors qu'il tentait de quitter les lieux, l'automobiliste aurait porté un coup de couteau au cycliste, gravement touché au cou. Il a réussi à prendre la fuite.

La victime a été transportée à l'hôpital européen Georges-Pompidou. Une enquête a été ouverte et confiée au 1er district de police judiciaire.

Un cycliste avait été tué en 2024

«J'apprends avec effroi et colère l'agression d'une violence insupportable dont a été victime un cycliste cet après-midi dans les rues de Paris», a posté le maire PS de Paris Emmanuel Grégoire sur son compte X, dénonçant des «actes de violence envers les cyclistes» qui sont «inadmissibles» et «se produisent encore trop souvent».

«La lutte contre les violences motorisées sera menée sans relâche, car la route et la rue doivent être des espaces de respect et de sécurité pour toutes et tous. Le chauffeur en fuite doit être retrouvé et jugé pour cet acte odieux», a-t-il ajouté.

Emmanuel Grégoire Keystone

En octobre 2024, la mort de Paul Varry, cycliste de 27 ans écrasé par un automobiliste au volant d'un SUV après une altercation dans le VIIIe arrondissement, avait provoqué une vive émotion. Le conducteur de la voiture, Ariel M., sera jugé pour meurtre devant la cour d'assises de Paris. Son permis de conduire avait déjà été suspendu deux fois. (jzs/afp)