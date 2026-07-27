Une patrouille de la Guardia di Finanza (image d'archives) Image: www.imago-images.de

Enorme saisie de cocaïne par la police italienne

Un bateau transportant quelque 2,6 tonnes de stupéfiants a été intercepté lundi par les autorités italiennes. La valeur de la cargaison est estimée à un demi-million d'euros.

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Les autorités italiennes ont annoncé lundi l'interception, au large des côtes portugaises, d'une embarcation rapide transportant plus de 2,6 tonnes de cocaïne. Quatre personnes ont été arrêtées à bord, tandis que la drogue saisie est estimée à environ 500 millions d'euros à la revente.

«Le bateau a été intercepté au large de Lisbonne par la police maritime portugaise», écrit la Guardia di Finanza qui précise avoir menée l'enquête. Les quatre passagers, deux Espagnols, un Albanais et un homme originaire de Gibraltar, ont été interpellés.

Selon la police portugaise, l'interception a au lieu jeudi dernier à environ 90 km (50 milles marins) au sud-ouest du cap Espichel. m«Les enquêtes ont confirmé que la criminalité organisée utilise des 'go-fast' mesurant entre 10 et 16 mètres (...) capables de dépasser les 70 noeuds. Ces navires sont utilisés pour des opérations dites de 'drop-off' (récupération en mer), agissant comme des 'taxis des mer' pour récupérer des cargaisons illicites préalablement larguées par des navires-mères en provenance d'Amérique du Sud», écrivent les policiers italiens dans leur communiqué. (jzs/ats/afp)