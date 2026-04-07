Des dizaines de policiers ont été déployés à Istanbul Image: AFP

Fusillade devant le consulat israélien à Istanbul

Une attaque est survenue ce mardi dans la métropole turque. Deux policiers ont été touchés.

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Un assaillant, «lié à une organisation terroriste», a été tué et deux blessés dans une fusillade survenue mardi devant le consulat israélien d'Istanbul, vide de ses diplomates, ont rapporté les autorités turques. Deux policiers en faction devant les locaux ont été également légèrement atteints, selon le ministère de l'Intérieur.

Le gouverneur provincial, Davut Gül, a confirmé la mort d'un des suspects, corrigeant un bilan initial de la chaine de télévision étatique TRT qui avait fait état de deux morts. Selon le gouvernorat d'Istanbul, «des individus non identifiés ont ouvert le feu sur des policiers en service» aux alentours de 11h15 (heure suisse) avant d'être visés par des tirs de riposte.

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Aucun diplomate israélien «ne se trouve actuellement sur le sol turc», a précisé à l'AFP une source proche du dossier. Les représentations diplomatiques israéliennes avaient été évacuées «non seulement en Turquie mais dans toute la région pour raisons de sécurité», peu après les attaques du 7 octobre 2023 conduites par le Hamas palestinien sur le sol israélien selon cette source.

Le ministre de l'Intérieur, Mustafa Çiftçi, a rapporté que les assaillants sont arrivés en voiture de la province voisine d'Izmit (nord-ouest).

Un axe très fréquenté

Les autorités ont identifié les trois assaillants et, selon le ministère de l'Intérieur, celui qui a été tué avait des liens avec «une organisation terroriste qui instrumentalise la religion». Le ministère a également confirmé que les deux policiers touchés sont «légèrement blessés».

Selon des médias turcs, les trois suspects étaient armés de fusils longs, vêtus de tenues de camouflage et portaient des sacs à dos. Des dizaines de policiers casqués et équipés de gilets pare-balles ont été déployés devant les locaux du consulat, situé dans le quartier d'affaires de Levent, sur la rive européenne d'Istanbul, ont constaté des journalistes de l'AFP qui ont vu plusieurs ambulances quitter les lieux.

Les journalistes ont également vu des traces de sang au sol sur un parking adjacent. Les abords immédiats du consulat sont inaccessibles même en temps normal, le périmètre étant bouclé par des barrières de police.

Des images diffusées par la chaîne NTV montrent des policiers ouvrir le feu près d'un axe très fréquenté ainsi qu'une personne blessée évacuée sur un brancard. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Istanbul, et trois procureurs ont été chargés des investigations, a indiqué sur X le ministre turc de la Justice, Akin Gürlek.

Objectif «Turquie sans terrorisme»

«Les États-Unis condamnent dans les termes les plus forts l'attaque d'aujourd'hui contre le consulat israélien à Istanbul», a écrit sur X l'ambassadeur des Etats-Unis à Ankara, Tom Barrack.

Fin décembre, trois policiers avaient été tués ainsi que six suspects lourdement armés accusés d'appartenir au groupe Etat islamique (EI) lors d'une affrontement dans la province de Yalova, au sud d'Istanbul. Les autorités avaient annoncé peu après l'arrestation de 125 personnes soupçonnées d'être affiliées aux jihadistes de l'EI.

L'EI, qui a perpétré des attaques meurtrières dans le pays - dont l'une, dans une discothèque d'Istanbul, a fait 39 morts en 2017 -, avait revendiqué en janvier 2014 l'assaut d'une église catholique d'Istanbul pendant une messe, qui a fait un mort.

Dans un message posté sur X, le directeur de la communication à la présidence turque, Burhanettin Duran, a dénoncé mardi une «attaque perfide visant nos policiers en service» et confirmé que «trois assaillants ont été neutralisés».

«L'intervention rapide et décisive de nos forces de sécurité a permis de déjouer une menace potentiellement plus grave. Les terroristes ont été identifiés et une enquête a été ouverte», a-t-il ajouté. «Cette attaque perfide n'ébranlera jamais notre foi et notre détermination à atteindre notre objectif d'une "Turquie sans terrorisme"», a-t-il conclu. (jzs/afp)