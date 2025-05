Des perquisitions ont été lancées dans sept Länder allemands visant l'association «Royaume d'Allemagne». Image: DPA

Vaste opération contre un réseau extrémiste: perquisition en Suisse

Les autorités allemandes ont mené un vaste coup de filet contre l'association complotiste «Royaume d'Allemagne», dont les membres sont qualifiés «d'extrémistes dangereux». Une perquisition a également eu lieu à Soleure.

Les autorités allemandes ont annoncé mardi des perquisitions contre un réseau complotiste et extrémiste à travers le pays. Elles ont prononcé la dissolution de «la plus grande organisation» de cette mouvance accusée «d'attaquer l'ordre démocratique libéral».

Des perquisitions ont été lancées dans sept Länder du pays visant l'association «Royaume d'Allemagne», a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Ce groupe compte environ 6000 partisans qui «nient l'existence de la République fédérale d'Allemagne et rejettent son système juridique», a-t-il précisé.

L'association «Königreich Deutschland» est interdite à compter de mardi car «ses objectifs et ses activités sont contraires à la législation pénale et vont à l'encontre de l'ordre constitutionnel et de l'idée de la compréhension entre les peuples», explique le ministère. L'interdiction concerne également «les nombreuses organisations affiliées à cette association».

Perquisition en Suisse

Le parquet fédéral a par ailleurs annoncé, dans le cadre de cette opération, l'arrestation de quatre personnes, dont trois membres fondateurs de ce groupe qui depuis une dizaine d'années a mis en place «des structures et des institutions pseudo-étatiques». Il a créé notamment un système bancaire et d'assurance, un bureau d'enregistrement avec des documents d'identité fictifs et une monnaie propre.

Le domicile d'un suspect a également été perquisitionné à Soleure, a précisé la porte-parole.

Création de mini-Etats

Qualifiés «d'extrémistes dangereux» par le ministère, «Königreich Deutschland» fait partie de la mouvance allemande complotiste des «Reichsbürger» («citoyens du Reich»), rejetant la légitimité de la République allemande moderne: ils croient en la pérennité du Reich allemand d'avant la Première Guerre mondiale, sous la forme d'une monarchie.

Plusieurs groupes de sympathisants ont décrété la création de leurs propres mini-Etats. Selon les services allemands du renseignement intérieur, cette mouvance comptait environ 23'000 membres en 2022. Le «Royaume d'Allemagne» est «en expansion» depuis des années, a estimé mardi le ministère de l'Intérieur.

Entrée en fonction la semaine dernière, la coalition dirigée par le chancelier conservateur Friedrich Merz doit faire face à une progression des idéologies extrémistes de droite. La parti d'extrême droite AfD est désormais la première force d'opposition au Bundestag après avoir obtenu un score record aux législatives de février. (jzs/ats)