Un ado de 13 ans vole la voiture familiale et la défonce

Un garçon de 13 ans a perdu le contrôle de la voiture familiale lors d’une virée nocturne à Pratteln, dans le canton de Bâle-Campagne.

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Le véhicule a terminé sa course contre un bâtiment, mais les deux adolescents à bord sont sortis indemnes. Image: Police Bâle-Campagne

Un adolescent de 13 ans a provoqué un accident dans la nuit de dimanche à lundi lors d’une virée nocturne à Pratteln (BL). La voiture familiale a été fortement endommagée. Personne n’a été blessé, a indiqué lundi la police de Bâle-Campagne.

L’accident s’est produit peu après 03h00. Le conducteur de 13 ans circulait au volant du véhicule, qu’il avait auparavant dérobé à son domicile. Le jeune conducteur a roulé sur un îlot de circulation et a perdu le contrôle de la voiture dans le virage à droite qui suivait.

Le véhicule a traversé la voie opposée avant de percuter le mur d’un bâtiment. Sous la violence du choc, la voiture a été projetée sur la chaussée, où elle s’est immobilisée, lourdement endommagée. Le conducteur et sa passagère, également âgée de 13 ans, sont sortis indemnes de l’accident.

Une entreprise de dépannage a dû évacuer le véhicule. Le ministère public des mineurs de Bâle-Campagne a ouvert une procédure. (dal/ats)