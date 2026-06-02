XDDL était un utilisateur assidu du forum cite-catholique.org. Image: watson

XDDL a-t-il écrit sur un forum après sa disparition? «C'est troublant»

Le quotidien «Ouest-France» a comparé les messages postés par Xavier Dupont de Ligonnès sur un forum catholique avant l’assassinat de sa famille, en 2011, avec ceux d’un autre compte actif jusqu’en 2017. Les similitudes sont «troublantes».

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Quinze ans après les faits, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès ne cesse de fasciner les foules. Une enquête publiée ce lundi par le quotidien Ouest-France va sans doute relancer les théories qui fusent depuis le meurtre de son épouse et de ses quatre enfants, retrouvés enterrés dans le jardin de la maison familiale à Nantes en 2011.

Les personnes qui ont suivi l'affaire le savent très bien: Xavier Dupont de Ligonnès (XDDL) fréquentait régulièrement le forum cite-catholique.org, un espace de discussion confidentiel consacré aux questions de foi. Il y écrivait sous deux pseudonymes, «Chevy» et «LIGO», depuis 2009. Son dernier message connu date du 8 avril 2011, soit cinq jours après les meurtres.

Il se peut toutefois que le fugitif le plus célèbre de France ait continué à écrire sur le forum. Et ce, bien après sa disparition. C'est ce que soutient Ouest-France, qui a passé au crible les messages postés sur la plateforme. Résultat:

«Un troisième compte actif sur ce forum présente de très fortes similitudes avec Chevy et LIGO. Fait troublant, il a été actif jusqu’en 2017, soit plus de six ans après la tuerie de Nantes» Ouest-France

Ce troisième compte s'appelait «Epsilon». Il a été créé en 2010, quand Chevy et LIGO étaient encore actifs, et a écrit près de 1200 messages en sept ans.

Points d'interrogation et majuscules

Mais comment Ouest-France peut-il affirmer que ses messages présentent des similitudes avec les deux comptes connus de XDDL? Le journal s'est basé sur la méthode de la stylométrie, une discipline qui permet d’identifier un auteur non pas à travers ce qu’il dit, mais à travers de la façon dont il le dit.

«En matière de style rédactionnel, chacun développe des automatismes involontaires», explique le quotidien. Il s'agit de tics tels que la façon de ponctuer, le recours à certains mots ou la manière d’organiser ses arguments, qui ne disparaissent pas facilement, même sous un pseudonyme.

Or, les messages postés par Epsilon regorgent des mêmes tics présents dans les écrits publiés par Chevy et LIGO. Quelques exemples? Les trois comptes placent souvent des mots en majuscule au milieu d’une phrase, utilisent des guillemets non pas pour citer une source, mais pour mettre un mot à distance avec ironie. Ils recourent abondamment aux points d'interrogation et d'exclamation, souvent de manière répétée, ainsi qu'aux expressions «CQFD» et «liste non exhaustive». Ouest-France précise:

«Ces habitudes sont présentes chez Epsilon dès ses premiers messages de juillet 2010, avant que les pseudonymes Chevy et LIGO ne soient connus du public» Ouest-France

Le quotidien français a comparé les posts diffusés par cent comptes actifs sur le forum entre 2009 et 2013, sélectionnés au hasard: «Aucun ne présente un niveau de convergence comparable avec Chevy et LIGO, sauf Epsilon», assure-t-on. Une comparaison avec des écrits que XDDL avait laissés dans son ordinateur, ainsi qu'avec des textes privés figurant au dossier judiciaire, arrive à la même conclusion.

Trois rois

Autre indice «troublant»: dans une série de messages, Epsilon évoque trois rois de l'Ancien Testament, à savoir Baescha, Jojakin et Achazia. Il s'agit de figures mineures et peu connues, même des catholiques cultivés, que personne d'autre n'avait jamais mentionnées sur le forum.

Or ces rois figurent dans une lettre manuscrite de Xavier Dupont de Ligonnès, datée du 1er mai 2008 et jamais rendue publique, avance Ouest-France. Dans ce texte, XDDL avait écrit: «Achazia (22 ou 42 ans)», tandis que le post d'Epsilon disait: «Quel âge avait Achazia quand il devint roi ? 22 ou 42 ?». C’est mot pour mot la même formulation, commente le quotidien.

Des spécialistes en stylométrie consultés par Ouest-France ont qualifié la piste de «sérieuse». Le journal rappelle toutefois qu'«un faisceau d’indices ne fait pas une preuve» et invite à la prudence. Depuis la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, en avril 2011, plus de 1850 signalements ont été transmis aux enquêteurs. Aucun n’a permis de localiser sa trace.

(asi)