L'hôpital universitaire de la Charité de Berlin se prépare à accueillir des cas d'Ebola en quarantaine. Image: EPA

Trump a peur que les Suisses répandent un virus mortel aux Etats-Unis

Les Etats-Unis veulent que la Suisse et l'Europe adoptent leurs restrictions anti-Ebola, sous peine de resserrer les conditions d'entrée sur leur territoire.

Remo Hess, Bruxelles / ch media

Plus de «Suisse»

Comme si voyager aux Etats-Unis pour la Coupe du monde de football n’était pas déjà suffisamment compliqué en raison de la politique d'octroi de visas de l'administration Trump, un nouvel obstacle pourrait bientôt s'ajouter: l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo.

La semaine dernière, Washington a mis la Suisse et plusieurs autres pays européens en garde. Dans une communication officielle, les autorités américaines leur ont demandé d'aligner leurs règles d'entrée sur les restrictions mises en place aux Etats-Unis en lien avec le virus. L'administration étasunienne craint que les centaines de milliers d'Européens attendus à la Coupe du monde n'introduisent Ebola sur son territoire.

La Suisse ne voit pas de raison d'agir pour l'instant

Concrètement, les Etats-Unis demandent à la Suisse d'interdire temporairement l'entrée sur son territoire aux voyageurs ayant séjourné, au cours des 21 derniers jours, en République démocratique du Congo ou en Ouganda, les deux pays touchés par l'épidémie. Cette mesure devrait s'appliquer quel que soit le pays de départ.

Si la Suisse ne se conforme pas à la demande, les Etats-Unis envisagent de prendre des «mesures unilatérales» pour restreindre les voyages, selon un communiqué dont le texte a été divulgué à CH Media, éditeur de watson. En clair, dans le pire des cas, les ressortissants suisses souhaitant assister à la Coupe du monde pourraient se voir refuser un visa.

Interrogé à ce sujet, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) confirme avoir reçu la semaine dernière un e-mail en ce sens de l'ambassade des Etats-Unis. La Suisse a indiqué suivre de près l'évolution de l'épidémie et disposer, grâce à la loi sur les épidémies, des moyens nécessaires pour surveiller et combattre les maladies transmissibles.

Berne souligne également s'appuyer sur les analyses de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de laquelle les Etats-Unis se sont retirés, qui ne recommande actuellement aucune restriction aux voyages ou au commerce. La Suisse partage par ailleurs l'évaluation du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), selon laquelle le risque pour la population européenne est «très faible». Cette appréciation vaut également pour la Suisse. Un porte-parole de l'OFSP a indiqué que les restrictions d’entrée et des mesures relatives aux visas prises par les Etats-Unis étaient dûment priss en compte.

Les Etats-Unis barrent la route à Ebola

Les pays de l'Union européenne ont adressé aux Etats-Unis une réponse comparable sur le fond. Au terme d'une visioconférence convoquée en urgence vendredi dernier, les ministres européens de la Santé ont rappelé que les mesures prises contre le virus devaient être non seulement efficaces, mais aussi «proportionnées».

L'affaire est toutefois loin d'être close. Mardi soir, le secrétaire d'Etat étasunien Marco Rubio a remis le sujet sur la table. A l'issue d'un entretien avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, il a déclaré:

«Notre priorité absolue reste de protéger la santé du peuple américain et d'empêcher Ebola d'entrer aux Etats-Unis»

Le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke, tient pour sa part un discours beaucoup plus direct. Son pays est particulièrement concerné en raison de son passé colonial, de l'importante diaspora congolaise qui y réside et de l'intensité des échanges entre les deux pays.

La Belgique n’envisage aucune restriction de voyage. Le gouvernement entend s'en tenir aux données scientifiques. Selon Frank Vandenbroucke, Ebola est certes une maladie grave, mais relativement peu contagieuse. «Une interdiction d'entrée n'apporte rien à l'heure actuelle», plaide-t-il.

Passe d'armes entre Bruxelles et Washington

Le ministre flamand passe même à la contre-attaque. Selon lui, les Etats-Unis portent une «responsabilité écrasante» dans la situation actuelle en Afrique centrale. Il fait référence aux coupes budgétaires massives décidées sous Donald Trump dans les programmes d'aide au développement et d'aide médicale destinés à l'Afrique. Selon le ministre belge, ces choix politiques pourraient avoir des conséquences dramatiques:

«Dans quelques années, les Etats-Unis auront des millions de morts sur la conscience»

Alors que la Coupe du monde de football qui débute ce jeudi aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, plusieurs incidents liés à des refus d'entrée sur le territoire de l'Oncle Sam ont déjà été signalés.

L'attaquant suisse Breel Embolo a notamment dû s'y reprendre à deux fois pour obtenir son visa. Quelques jours avant leur départ, des supporters écossais ont vu leur autorisation d'entrée révoquée. Et l'arbitre somalien de la Fifa Omar Artan a été renvoyé après son arrivée à l'aéroport de Miami. Quant à l'attaquant irakien Aymen Hussein, il a été retenu près de sept heures à l'aéroport de Chicago et interrogé par les autorités. (trad. mrs)