La désignation de Serguiï Koretsky avait suscité la surprise à Kiev. Image: ANDRII KALCHENKO / AFP

Voici le nouveau premier ministre ukrainien

Actuel directeur du groupe énergétique public Naftogaz, Serguiï Koretsky est nommé premier ministre dans le cadre du remaniement gouvernemental de Zelensky.

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Le Parlement ukrainien a approuvé jeudi la nomination de Serguiï Koretsky, directeur général du groupe énergétique public Naftogaz, au poste de premier ministre, dans le cadre d'un remaniement initié par le président Volodymyr Zelensky. Avec 289 voix pour sur 318, le Parlement «a voté la nomination de Serguiï Koretskyi au poste de premier ministre», a annoncé l'institution sur les réseaux sociaux.

«Nous avons traversé l'hiver le plus difficile et assuré un approvisionnement ininterrompu en gaz pour les Ukrainiens, malgré des pertes critiques de notre propre production. Nous avons démontré que la gestion publique peut et doit être efficace», avait défendu Koretsky jeudi devant le Parlement, avant le vote.

L'efficacité «dépend avant tout des personnes, de la responsabilité, du professionnalisme et de règles honnêtes. Ce sont précisément ces principes que je veux apporter», a-t-il ajouté.

La veille de sa nomination, le président Volodymyr Zelensky avait jugé l'homme d'affaires «la personne la mieux préparée» pour diriger le gouvernement, notamment en vue de préparer le pays au prochain hiver.

Aucune expérience politique majeure

Agé de 48 ans, Serguiï Koretsky a dirigé la première entreprise gazière publique du pays pendant une campagne soutenue de bombardements russes visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Sa désignation à la tête du gouvernement avait suscité la surprise à Kiev, l'intéressé ne disposant jusque-là d'aucune expérience politique majeure.

La première ministre sortante, Ioulia Svyrydenko, a officiellement présenté sa démission mardi, avec l'accord du Parlement, après avoir été remerciée par le président ukrainien qui a annoncé dimanche son intention de remanier le gouvernement. Par ailleurs des centaines d'Ukrainiens se sont rassemblés jeudi à Kiev, quelques heures après des frappes russes, comme dans différentes villes du pays, pour protester contre la démission du populaire ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov, dans le cadre d'un remaniement voulu par le président Volodymyr Zelensky.

Vu comme un réformateur de l'armée ukrainienne, tourné vers l'inclusion des nouvelles technologies sur le front pour épargner des vies de soldats, Mykhaïlo Fedorov, nommé à ce poste en janvier dernier, a déclaré mercredi soir qu'il quittait ses fonctions. (jzs/ats/afp)