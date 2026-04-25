L'ONU voit une chance de résoudre le conflit du Sahara occidental

Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, a exprimé un optimisme prudent devant le Conseil de sécurité.

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Staffan de Mistura Image: Photothek

L'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental estime qu'il existe «un véritable élan» et «une chance» pour résoudre ce long conflit, selon le texte de son discours à huis clos devant Conseil de sécurité de l'ONU, vu par l'AFP vendredi.

«Grâce à un mélange de vision, de timing et de bonne fortune, je pense qu'il y a un véritable élan dans ce processus et une chance de résoudre cette dispute qui dure depuis des dizaines d'années.» Staffan de Mistura

Le Sahara occidental, colonie espagnole jusqu'en 1975, est contrôlé en majeure partie par le Maroc mais considéré comme un territoire non autonome par les Nations unies. Un conflit y oppose Rabat aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie.

En octobre, sous l'impulsion des Etats-Unis de Donald Trump, le Conseil de sécurité de l'ONU avait apporté un soutien inédit au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental de 2007, l'estimant la solution «la plus réalisable» pour résoudre ce conflit enlisé depuis cinquante ans.

Sur la base de cette résolution, l'ONU et les Etats-Unis ont organisé depuis le début de l'année trois séances de négociations avec des représentants du Maroc, du Front polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie.

Lors de ces «premières négociations directes depuis sept ans».

«Nous sommes entrés dans les détails sur les possibles contours d'une solution politique, d'une architecture de gouvernance mutuellement acceptable pour le Sahara occidental et des moyens d'assurer que le principe d'auto-détermination soit pris en compte.» L'envoyé onusien

Il a en particulier salué la présentation par le Maroc d'une version détaillée de son plan d'autonomie, réclamée par l'ONU depuis longtemps, et sa volonté affichée de:

«Travailler avec le Front Polisario»

Notant les «suggestions» et «réponses» du Front Polisario, il l'a toutefois appelé à «faire les compromis historiques nécessaires pour trouver une solution mutuellement acceptable», notamment pour le bien des:

«Futures générations de Sahraouis»

Il a dans le même indiqué comprendre les réticences du Polisario à s'engager «pleinement», évoquant sa «méfiance» quant à son futur rôle dans la gouvernance du territoire et à la sécurité de ses membres.

L'objectif de Staffan de Mistura est désormais de pouvoir rassembler à nouveau toutes les parties «avant octobre», «dans l'espoir de finaliser un accord-cadre, d'ébaucher un processus de validation de l'accord en cohérence avec le principe de l'auto-détermination, et de créer un mécanisme pour l'application de cet accord pendant une période de transition». (dal/ats/afp)