Netanyahu a gouverné Israël plus longtemps qu'aucun autre Premier ministre. Keystone

Benjamin Netanyahu veut succéder à Benjamin Netanyahu

Empêtré dans un procès pour corruption depuis des années, Benjamin Netanyahu se présentera aux prochaines élections en Israël, a annoncé son parti. Le scrutin devrait se tenir d'ici la fin du mois d'octobre.

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Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu briguera un nouveau mandat lors des prochaines élections nationales du pays, a annoncé mercredi son parti, le Likoud.

M. Netanyahu, âgé de 76 ans, «se présentera aux prochaines élections et, avec l'aide de Dieu, il les remportera», a déclaré le parti sur Telegram.

Cette annonce intervient après des déclarations du président américain Donald Trump, lesquelles avaient laissé planer le doute sur l'avenir politique du Premier ministre israélien, à la tête du gouvernement depuis près de 20 ans.

Mardi, un journaliste d'ABC news avait affirmé qu'au cours d'un récent entretien avec M. Trump, ce dernier s'était interrogé sur les intentions du dirigeant israélien.

Les prochaines élections israéliennes doivent se tenir en octobre 2026.

Procès pour corruption

M. Netanyahu, qui a gouverné le pays plus longtemps qu'aucun autre Premier ministre (plus de 18 années cumulées depuis 1996), rêve d'un ultime mandat alors qu'il est empêtré dans un procès pour corruption qui dure depuis plus de cinq ans, et tente d'obtenir une grâce présidentielle.

Il est tenu responsable par une majorité d'Israéliens de l'échec sécuritaire ayant permis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023.

Son visage a été brandi dans de nombreuses manifestations ces dernières années, que ce soit pour exiger plus d'engagement pour la libération des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza, ou contre un projet de réforme du système judiciaire.

En mauvaise posture dans les sondages

Mardi, un sondage publié par le Israel Democracy Institute (Institut israélien de la démocratie, IDI, considéré comme indépendant) estimait que 61% des Israéliens, et 57% des Israéliens juifs, ne pensent pas que M. Netanyahu devrait se présenter.

Un sondage de la radio-télévision publique KAN publié fin mai plaçait son parti, le Likoud (droite), en tête des intentions de vote, avec une courte avance sur Beyahad, la liste commune du chef de l'opposition Yaïr Lapid et de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett.

Cependant, aucun des deux blocs ne semble actuellement en mesure de former un gouvernement, compte tenu de la fragmentation de l'électorat. (afp)