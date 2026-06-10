ciel couvert12°
DE | FR
burger
International
Politique

Benjamin Netanyahu veut succéder à Benjamin Netanyahu

epa12902942 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech during the opening ceremony for Yom HaZikaron, the Memorial Day for Israel&#039;s fallen soldiers and victims of terrorism, at Y ...
Netanyahu a gouverné Israël plus longtemps qu'aucun autre Premier ministre.Keystone

Benjamin Netanyahu veut succéder à Benjamin Netanyahu

Empêtré dans un procès pour corruption depuis des années, Benjamin Netanyahu se présentera aux prochaines élections en Israël, a annoncé son parti. Le scrutin devrait se tenir d'ici la fin du mois d'octobre.
10.06.2026, 12:4910.06.2026, 12:49

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu briguera un nouveau mandat lors des prochaines élections nationales du pays, a annoncé mercredi son parti, le Likoud.

M. Netanyahu, âgé de 76 ans, «se présentera aux prochaines élections et, avec l'aide de Dieu, il les remportera», a déclaré le parti sur Telegram.

Cette annonce intervient après des déclarations du président américain Donald Trump, lesquelles avaient laissé planer le doute sur l'avenir politique du Premier ministre israélien, à la tête du gouvernement depuis près de 20 ans.

Pourquoi Israël n'arrêtera pas la guerre contre le Liban

Mardi, un journaliste d'ABC news avait affirmé qu'au cours d'un récent entretien avec M. Trump, ce dernier s'était interrogé sur les intentions du dirigeant israélien.

Les prochaines élections israéliennes doivent se tenir en octobre 2026.

Procès pour corruption

M. Netanyahu, qui a gouverné le pays plus longtemps qu'aucun autre Premier ministre (plus de 18 années cumulées depuis 1996), rêve d'un ultime mandat alors qu'il est empêtré dans un procès pour corruption qui dure depuis plus de cinq ans, et tente d'obtenir une grâce présidentielle.

Il est tenu responsable par une majorité d'Israéliens de l'échec sécuritaire ayant permis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023.

Son visage a été brandi dans de nombreuses manifestations ces dernières années, que ce soit pour exiger plus d'engagement pour la libération des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza, ou contre un projet de réforme du système judiciaire.

Netanyahu essaie de se faire gracier

En mauvaise posture dans les sondages

Mardi, un sondage publié par le Israel Democracy Institute (Institut israélien de la démocratie, IDI, considéré comme indépendant) estimait que 61% des Israéliens, et 57% des Israéliens juifs, ne pensent pas que M. Netanyahu devrait se présenter.

Un sondage de la radio-télévision publique KAN publié fin mai plaçait son parti, le Likoud (droite), en tête des intentions de vote, avec une courte avance sur Beyahad, la liste commune du chef de l'opposition Yaïr Lapid et de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett.

Cependant, aucun des deux blocs ne semble actuellement en mesure de former un gouvernement, compte tenu de la fragmentation de l'électorat. (afp)

L'actu internationale jour et nuit
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
4
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
de Gabriel BOUROVITCH, Paris
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
1
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
de Maria DANILOVA, Washington, Etats-Unis
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'armée jordanienne dit avoir abattu cinq missiles iraniens
Suivez en direct les dernières infos sur le conflit entre Israël et l'Iran, avec l'implication des Etats-Unis, qui embrase le Moyen-Orient.
L’article