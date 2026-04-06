Fervente membre du clan MAGA, Marjorie Taylor Greene n'hésite pourtant pas à critiquer le président américiain.

«Taré», «Pas chrétien»: cette républicaine charge Trump pour Pâques

L'ex-scénatrice républicaine a une nouvelle fois attaqué le président américain. En cause, sa façon fort peu «chrétienne» de traiter l'Iran.

Nikolai Stübner / t-online

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Ce dimanche de Pâques, Marjorie Taylor Greene a vivement critiqué Donald Trump sur la plateforme X, après que celui-ci a menacé de (re)lancer des attaques contre l’Iran.

L’ancienne députée républicaine a écrit que le président américain était «fou» et «pas chrétien» et a appelé des membres de son gouvernement à intervenir.

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Ce qui a déclenché sa prise de position, c'est un message publié par Donald Trump sur son réseau Truth Social, dans lequel il menaçait lourdement l’Iran. Il y évoquait notamment des frappes militaires contre des infrastructures iraniennes. Donald Trump a écrit:

«Mardi sera à la fois le 'jour des centrales électriques”' et le 'jour des ponts' - en Iran. Cela ne s’est encore jamais produit!!! Ouvrez ce fichu détroit, vous êtes fous, sinon vous vivrez en enfer – attendez de voir! Loué soit Allah.»

Peu après, Marjorie Taylor Greene a publié une capture d’écran de ce message et a ajouté que tous les chrétiens dans l’entourage de Donald Trump devraient «tomber à genoux et demander pardon à Dieu» et cesser de «vénérer» le président.

Donald Trump serait «devenu fou» et ceux qui le soutiennent se rendraient «complices».

Il faut regarder la situation «de façon honnête»

Le contexte est celui d’une situation très tendue au Moyen-Orient. Donald Trump avait auparavant lancé un ultimatum à l’Iran, exigeant la réouverture sous 48 heures de la route maritime stratégique du détroit d’Ormuz. Une part importante du commerce mondial de pétrole transite par ce passage, et les restrictions récentes ont fait grimper les prix de l’énergie.

Dans son message sur X, Marjorie Taylor Greene a affirmé ne pas défendre l’Iran, mais estime qu’il faut regarder la situation «de façon honnête».

Selon elle, le détroit d’Ormuz est fermé parce que les États-Unis et Israël ont lancé «une guerre non provoquée», justifiée par de prétendues menaces nucléaires. Elle ajoute qu’Israël possède lui-même des armes nucléaires et peut se défendre sans intervention américaine.

Elle a rompu avec Trump

Longtemps considérée comme l’une des plus ferventes soutiens de Donald Trump, Marjorie Taylor Greene s’est imposée comme une figure centrale du camp MAGA. Ces derniers mois, elle s’était toutefois opposée à plusieurs reprises au président américain, notamment en raison de son soutien à des frappes militaires contre l’Iran et d’autres décisions politiques.

À la suite de cette rupture, Donald Trump lui avait retiré son soutien en novembre dernier. Marjorie Taylor Greene s’était peu après retirée du Congrès.

La religion intervient

Le ton adopté par Marjorie Taylor Greene dans ses critiques contre Donald Trump apparaît particulièrement inhabituel. La républicaine développe un argumentaire explicitement religieux et invoque les enseignements de Jésus, qui appelait au pardon, y compris envers ses ennemis.

Donald Trump ne serait donc «pas chrétien» et sa politique ne doit donc pas être soutenue, selon elle. Les chrétiens au sein du gouvernement devraient au contraire œuvrer pour la paix et empêcher une nouvelle escalade.

Avec sa politique vis-à-vis de l’Iran, Marjorie Taylor Greene accuse en outre le président de trahir des promesses essentielles faites aux électeurs et de mettre en danger des innocents. Ses récentes déclarations nuisent «au peuple iranien», qu’il prétendait vouloir libérer, et contredit la ligne politique pour laquelle nombre de ses partisans ont voté. Elle écrit:

«Cela ne rend pas sa grandeur à l’Amérique, c’est mal»

Traduit de l'allemand par Joel Espi