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Bolsonaro retourne à l’hôpital pour une opération à l’épaule

FILE - Brazil&#039;s former President Jair Bolsonaro stands at the entrance of his home while he is under house arrest in Brasilia, Brazil, Sept. 2, 2025. (AP Photo/Luis Nova, File) Brazil Bolsonaro
Jair Bolsonaro, qui purge à domicile une peine de prison pour tentative de coup d'Etat, a été admis une nouvelle fois dans un hôpital de Brasilia vendredi.Keystone

Bolsonaro retourne à l’hôpital pour une opération à l’épaule

Actuellement en résidence surveillée après sa condamnation, Jair Bolsonaro a été admis vendredi à Brasilia pour une intervention chirurgicale, autorisée pour raisons médicales.
01.05.2026, 15:3201.05.2026, 15:32

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, qui purge à domicile une peine de prison pour tentative de coup d'Etat, a été admis une nouvelle fois dans un hôpital de Brasilia vendredi. Il doit se faire opérer à l'épaule, a déclaré son médecin à l'AFP.

«Jair vient d'entrer en salle d'opération», a annoncé sur Instagram Michelle Bolsonaro, l'épouse de l'ancien chef de l'Etat d'extrême droite (2019-2022), appelant à «prier» pour son mari.

Le médecin orthopédiste Alexandre Firmino a expliqué à l'AFP que Bolsonaro, 71 ans, avait «effectué des examens cliniques et cardiologiques» en vue de cette intervention chirurgicale, qui doit durer «environ trois heures».

Cette hospitalisation a été autorisée par le juge Alexandre de Moraes, après que les avocats de l'ex-président ont demandé qu'il se fasse opérer en raison de «douleurs récurrentes» à l'épaule droite. L'intervention consiste en une «réparation de la coiffe des rotateurs», un ensemble de tendons de l'épaule.

Jair Bolsonaro avait déjà été hospitalisé pendant deux semaines en mars, pour soigner une bronchopneumonie, après avoir subi un malaise en prison, dans le complexe pénitentiaire de Papuda, à Brasilia.

Jair Bolsonaro hospitalisé après un malaise en prison

A sa sortie, il a pu regagner son domicile de la capitale brésilienne après avoir été autorisé par le juge Moraes à purger sa peine en résidence surveillée à titre provisoire, pour des raisons «humanitaires».

Condamné à 27 ans de prison

Bolsonaro a été opéré à plusieurs reprises ces dernières années en raison des séquelles d'un coup de couteau reçu à l'abdomen au cours d'un meeting de campagne en 2018.

En septembre, il a été condamné à 27 ans de prison par la Cour suprême, qui l'a reconnu coupable d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir malgré sa défaite électorale face au président de gauche actuel Luiz Inacio Lula da Silva en 2022.

Jeudi, le Parlement brésilien a ouvert la voie à une réduction de la durée de son incarcération en annulant un veto de Lula à une loi prévoyant de diminuer le délai pour l'aménagement de sa peine.

Inéligible, l'ancien chef de l'Etat avait désigné en décembre, de la prison, son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro, 45 ans, comme son héritier politique pour disputer la présidentielle d'octobre face à Lula, qui doit briguer un quatrième mandat à 80 ans. Les derniers sondages donnent Flavio Bolsonaro et le président de gauche au coude-à-coude. (tib/ats)

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