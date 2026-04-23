beau temps20°
DE | FR
burger
International
Politique

Roumanie: le PSD quitte un gouvernement déjà fragilisé

Roumanie: la gauche fragilise le pouvoir

Le parti social-démocrate en Roumanie a mis sa menace à exécution en annonçant jeudi son départ de la coalition au pouvoir. De quoi fragiliser le gouvernement du libéral, Ilie Bolojan et plonger le pays dans une énième crise politique.
23.04.2026, 16:5823.04.2026, 16:59
epa12903114 President of the Chamber of Deputies of Romania and the leader of the PSD ruling party Sorin Grindeanu delivers the closing speech at the National Convention of the PSD (Social Democracy P ...
Le chef de file du PSD, Sorin Grindeanu, lors d'une convention nationale en début de semaine.epa/robert ghement

«A partir de maintenant, le premier ministre ne bénéficie plus du soutien d'une majorité parlementaire, ce qui signifie qu'il n'a plus la légitimité démocratique pour exercer les fonctions de chef du gouvernement roumain», a déclaré le parti dans un communiqué.

Le PSD, la première force parlementaire du pays avec quelque 130 sièges sur 465, avait rejoint en juin 2025 une coalition gouvernementale pro-européenne après des mois de tourmente politique. L'extrême droite avait en effet réalisé une percé et l'élection présidentielle avait été annulée sur fond d'allégations d'ingérence russe.

Mesures impopulaires

Depuis, le gouvernement de Bolojan a pris une série de mesures impopulaires, comme la hausse des impôts, afin de s'attaquer au plus important déficit budgétaire de l'Union européenne. Ces mesures ont provoqué le mécontentement du PSD qui voit sa base électorale grignotée par l'extrême droite, tandis que la Roumanie enregistre également le taux d'inflation le plus élevé de l'UE, 9,87% en mars sur un an.

Le parti de Sorin Grindeanu s'est dit jeudi ouvert à entrer dans «un nouveau gouvernement pro-européen» et à soutenir un autre premier ministre, «qu'il s'agisse d'un politique ou d'un technocrate». Cependant Ilie Bolojan a exclu à plusieurs reprises de démissionner.

Cette photo déclenche une polémique sexiste à la Maison-Blanche

Cet homme de 57 ans s'est forgé une réputation de réformateur, soucieux d'enrayer le gaspillage de l'argent public et d'attirer les fonds européens. On lui reproche parfois son «inflexibilité».

Jeudi, il a remercié les ministres du PSD «pour leur coopération au cours des dix derniers mois» et annoncé la nomination de ministres intérimaires. Lui-même assurera le portefeuille de ministre de l'Energie, en plus de ses fonctions actuelles.

Fonds européens

Le président roumain, Nicusor Dan a consulté mercredi les partis de la coalition au pouvoir. Il avait appelé au calme à l'issue de ces réunions, assurant que le pays resterait sur une ligne européenne. Il a également promis de rester sur la bonne voie en matière de finances et d'accès aux fonds européens.

Sans la mise en oeuvre de certaines réformes d'ici à août, Bucarest pourrait perdre des milliards d'euros de fonds européens.

Selon le politologue Sergiu Miscoiu, Ilie Bolojan pouvait rester à son poste avec des ministres intérimaires pendant encore 45 jours. Il aurait néanmoins difficilement survécu plus longtemps sans soutien au Parlement.

Il a déploré l'irresponsabilité de la classe politique, qui va plonger le pays dans une nouvelle crise, estimant que ce qui faisait les atouts de la Roumanie, «sa stabilité et le fait que les forces pro-européennes avaient réussi à se regrouper et à vaincre le populisme et le nationalisme soutenus par la Russie», était «sacrifié». (ats/vz)

L'actu internationale jour et nuit
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
Trump dégaine son arme pétrolière
1
Trump dégaine son arme pétrolière
de Niklaus Vontobel
«Victor Orban a certainement surestimé sa popularité»
«Victor Orban a certainement surestimé sa popularité»
de Alexandre Cudré
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Cette appli suisse ultra-sécurisée est en danger
Cette appli suisse ultra-sécurisée est en danger
«J’ai appelé Trump, il a décroché»
«J’ai appelé Trump, il a décroché»
Thèmes
- PS 2026: la nouvelle collection d’Ikea
Video: instagram
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump qualifie de «truqué» le référendum gagné par les démocrates
Donald Trump remet en cause les résultats d'un référendum en Virginie, dénonçant une nouvelle fraude électorale démocrate.
Donald Trump a qualifié mardi de «truqué» le référendum gagné la veille par les démocrates en Virginie et qui leur permet de redessiner la carte électorale de cet Etat pour potentiellement glaner quatre sièges supplémentaires au Congrès américain.
L’article