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Trump au cœur d'une polémique sexiste avec des tenniswomen

Donald Trump gratuliert Georgiens Tennis Frauenteam
Le président américain Donald Trump et la Maison Blanche rendent hommage à l'équipe féminine de tennis de l'université de Géorgie.Image: white house

Cette photo déclenche une polémique sexiste à la Maison-Blanche

L’équipe féminine de tennis de l’University of Georgia a été reçue à la Maison-Blanche pour célébrer son titre national 2025. Mais sur les images, les joueuses apparaissent en arrière-plan, dissimulées par des hommes en costume entourant le président américain Donald Trump.
23.04.2026, 15:0423.04.2026, 15:04
Claudia Carvalho

Elles sont au cœur de l’événement, mais sur la photo, elles passent au second plan. Les joueuses de tennis de l’University of Georgia et leurs entraîneurs ont été honorés mardi à la Maison-Blanche. Les «Georgia Bulldogs» ont remporté pour la troisième fois le titre national, qu’elles n’avaient plus décroché depuis 25 ans. Le cliché souvenir avec le président américain Donald Trump était censé célébrer leur réussite. Pourtant, la composition de l’image provoque une vague de critiques.

Les réactions au post sont très partagées, mais la majorité des commentaires sont négatifs. Un internaute écrit: «N’avez-vous pas honte de partager cette photo? On ne voit même pas les femmes…»

Un autre s’indigne:

«Félicitations pour avoir donné l’impression que la performance des femmes est insignifiante et sans importance.»

Une autre réaction souligne: «Je pensais que votre objectif était justement de tenir les hommes à l’écart du sport féminin», écrit un utilisateur sur X en réponse à l’image, en référence aux déclarations de Trump sur les athlètes transgenres. A l’époque, il avait affirmé que son gouvernement empêcherait les trans de participer aux compétitions féminines.

L’équipe de tennis a également partagé la photo sur les réseaux sociaux, mais a désactivé les commentaires. On ignore si cette décision est liée aux critiques déjà émergentes.

Dans une vidéo diffusée par Margo Martin, conseillère en communication et envoyée spéciale du président, Trump s’approche du groupe et serre la main des cinq hommes placés devant les joueuses, sans saluer ces dernières.

Un schéma déjà observé

Ce n’est pas la première fois que la manière dont la Maison-Blanche traite des équipes féminines suscite le débat. L’équipe féminine américaine de hockey sur glace avait déjà décliné une invitation de Donald Trump après sa médaille d’or olympique. A l’époque, le président avait déclaré: «Je dois vous dire que nous devons inviter l’équipe féminine, vous le savez.» Sinon, il risquerait probablement une procédure de destitution, avait-il plaisanté.

Jusqu’à présent, l’University of Georgia et l’équipe ne se sont pas exprimées sur la photo ni sur les réactions qu’elle a suscitées. (trad. hun)

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