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«Je veux quitter Kiev pour que cette horreur se termine»

Au moins 17 personnes ont été tuées dans des frappes russes sur Kiev et sa région. Volodymyr Zelensky presse une nouvelle fois ses alliés de livrer des systèmes antibalistiques, lesquels font défaut à l'armée ukrainienne.

Maryke VERMAAK, Kiev, Ukraine / AFP

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Des frappes russes nocturnes ont fait au moins 17 morts à Kiev et dans sa région et détruit des sites logistiques, ont annoncé mercredi les autorités locales. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, exhorte à nouveau ses alliés à lui fournir des intercepteurs de missiles balistiques «pour sauver des vies».

L'Ukraine n'a pas pu abattre un seul missile russe lors de cette nouvelle attaque, selon un rapport de l'armée de l'air, alors que la Russie a intensifié ses bombardements sur la capitale et sa région ces dernières semaines.

Une nuit meurtrière pour l'Ukraine

L'armée russe a tiré 115 drones et 28 missiles à haute vitesse, notamment balistiques, a précisé l'armée de l'air. Si elle a souligné avoir abattu 98 drones, elle n'a mentionné aucun missile alors que Kiev déplore depuis des semaines un manque de munitions antibalistiques.

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Volodymyr Zelensky a ainsi déploré:

«Des intercepteurs de missiles balistiques auraient pu sauver la vie de ceux qui sont morts aujourd'hui»

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Il a également jugé «essentiel que nos partenaires comprennent que les retards dans leur livraison ou la réticence à fournir des systèmes antibalistiques conduisent précisément à de telles pertes humaines».

Il a indiqué que 44 personnes avaient été blessées à Kiev et dans sa région, et déploré la mort de 17 personnes au total.

A Kiev, une femme a été tuée, a indiqué l'administration militaire de la capitale. Parmi les autres victimes, huit ont été retrouvées dans une gare d'un village situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, selon le chef de l'administration locale, Vitaly Bigun.

Le ministère russe de la défense a pour sa part affirmé avoir frappé des centres de transport, de logistique et de distribution stockant ou fournissant, selon Moscou, du matériel militaire et des drones.

Les images d'un important incendie suite aux frappes russes sur Kiev, le 5 août 2026. Image: EVGEN KOTENKO / AFP

Un «cauchemar» pour la population

Un journaliste de l'AFP a entendu une dizaine de fortes explosions aux alentours de minuit (23h en Suisse). Un peu plus de cinq heures plus tard, une épaisse fumée s'élevait encore au-dessus de la capitale et une odeur de brûlé persistait dans l'air, selon une autre journaliste. Tetiana Dremak, une habitante de Kiev, a témoigné:

«La nuit dernière était juste horrible. Pour la première fois, le manque de missiles antibalistiques s'est fait sentir. La maison tremblait»

En estimant que vivre dans la capitale était devenu «impossible», elle a ajouté:

«Je veux juste quitter Kiev le plus vite possible pour que cette horreur, ce cauchemar, se termine»

Le chef de l'administration militaire régionale, Timour Tkatchenko, a de son côté déploré:

«La région de Kiev a encore subi cette nuit l'une des attaques ennemies les plus tragiques qu'elle ait connues à ce jour»

Un pompier en intervention à Kiev. Image: Imago / Anadolu Agency

Des dégâts ont été recensés dans «plus de sept lieux» de Kiev et des incendies «dans des entrepôts, touchant une zone étendue», a rapporté l'administration militaire, qui a ajouté que «l'infrastructure résidentielle» avait aussi été endommagée.

«Dans le district de Golosiivsky (sud), deux personnes blessées ont été extirpées des décombres d'un entrepôt qui a été détruit», a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram.

Vitali Klitschko, maire de Kiev. Keystone

Des frappes toujours plus intenses

Des images de l'AFP montrent des incendies massifs d'entrepôts. La Poste ukrainienne a indiqué que l'attaque russe avait fait trois morts et huit blessés dans la destruction d'un centre de tri.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les frappes se sont intensifiées des deux côtés d'une ligne de front presque immobile, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

L'Ukraine a intensifié ses frappes contre la Russie et les territoires ukrainiens occupés par Moscou, notamment contre des sites du géant de l'e-commerce russe Wildberries et des infrastructures énergétiques. La défense aérienne russe a abattu 107 drones ukrainiens visant la région de Toula (sud de Moscou), a indiqué mercredi son gouverneur, Dmitri Milaïev.

L'un de ces drones s'est écrasé sur un centre de tri de Wildberries, a rapporté le gouverneur, provoquant un incendie confirmé par l'entreprise, ciblée à de multiples reprises depuis mi-juillet.

Trois personnes ont également été blessées dans la région de Belgorod (sud), selon les autorités locales.