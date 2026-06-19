assez ensoleillé33°
DE | FR
burger
International
Politique

Un ministre italien annule sa visite aux États-Unis à cause de Trump

Un ministre italien annule sa visite aux États-Unis à cause de Trump

Le ministre italien des Affaires étrangères ne se rendra finalement pas aux États-Unis. Il a annulé son voyage en réaction à des «propos graves et offensants» du président américain contre la première ministre, Giorgia Meloni.
19.06.2026, 15:57
epa13029844 Italian Prime Minister Giorgia Meloni (R) speaks with Italian Foreign Minister and Deputy Prime Minister Antonio Tajani as she reports to the Chamber of Deputies on the upcoming European C ...
Antonio Tajani et Georgia Meloni à la Chambre des députés à Rome le 11 juin dernier.Keystone

Antonio Tajani a annoncé vendredi sur X qu'il renonce à sa visite aux États-Unis, prévue les 21 et 22 juin.

Dans une interview téléphonique accordée à la chaîne télévisée italienne La7, Trump a affirmé que Meloni l'avait «supplié» de prendre une photo avec lui en marge du sommet du G7 en France, selon une retranscription de l'entretien publiée par la chaîne, qui n'a pas diffusé l'audio original.

Giorgia Meloni a réagi dans une vidéo vendredi sur X. Elle s'est dite «consternée» par les déclarations «totalement inventées» du milliardaire républicain.

«Je ne comprends pas pourquoi il se comporte ainsi envers ses propres alliés – ce n'est d'ailleurs pas la première fois»
Georgia Meloni

«Je ne peux que déplorer qu'il ne fasse pas preuve de la même détermination envers les ennemis de l'Occident, envers les ennemis des États-Unis, envers des dirigeants avec lesquels il se montre au contraire bien plus conciliant».

Pas à son coup d'essai

En avril, Donald Trump avait déjà critiqué Giorgia Meloni pour avoir refusé d'impliquer son pays dans la guerre en Iran. Le chef d'Etat s'était dit «sous le choc» et déçu d'un manque de «courage».

Il a vendu sa femme plus de 300 fois: la Suède condamne un «monstre»

La dirigeante italienne, élue en octobre 2022 à la tête d'un gouvernement de coalition ultraconservateur, était jusqu'alors l'une des plus proches alliées de Donald Trump sur le Vieux Continent. Elle s'est souvent efforcée de jouer un rôle de médiatrice entre les positions divergentes des États-Unis et de l'Europe.

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, lui a apporté son soutien sur X:

«Je n'imagine pas Giorgia Meloni demander une photo à qui que ce soit, même sous la contrainte. En revanche, j'imagine combien cela lui a demandé de passer outre les propos de Trump tenus il y a quelques semaines afin de servir les intérêts de l'Italie, de l'Europe et de l'Occident»

(ats/vz)

Plus d'articles sur l'Europe:
Un loup a tué le poney de von der Leyen, l'Europe veut serrer la vis
7
Un loup a tué le poney de von der Leyen, l'Europe veut serrer la vis
de Remo Hess, Bruxelles
Le Parlement européen pour pénaliser les clients de prostituées
Le Parlement européen pour pénaliser les clients de prostituées
L'Ukraine veut traduire ses alliés européens en justice
3
L'Ukraine veut traduire ses alliés européens en justice
de Remo Hess, Bruxelles
Nagorny Karabakh: l'UE accusée de complicité par l'Arménie
Nagorny Karabakh: l'UE accusée de complicité par l'Arménie
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 19
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / francisco guasco
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La grippe aviaire a tué 13 000 éléphanteaux de mer
L'an dernier, des chercheurs ont découvert des milliers de carcasses animales sur un archipel de l'océan Indien. La cause de l'hécatombe a été identifiée.
Une souche pathogène de grippe aviaire a tué plus de 13 000 petits d'éléphants de mer après avoir infecté une colonie de reproduction sur une île volcanique subantarctique, comme l'ont annoncé jeudi des scientifiques australiens.
L’article