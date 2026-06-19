Un ministre italien annule sa visite aux États-Unis à cause de Trump
Antonio Tajani a annoncé vendredi sur X qu'il renonce à sa visite aux États-Unis, prévue les 21 et 22 juin.
Dans une interview téléphonique accordée à la chaîne télévisée italienne La7, Trump a affirmé que Meloni l'avait «supplié» de prendre une photo avec lui en marge du sommet du G7 en France, selon une retranscription de l'entretien publiée par la chaîne, qui n'a pas diffusé l'audio original.
Giorgia Meloni a réagi dans une vidéo vendredi sur X. Elle s'est dite «consternée» par les déclarations «totalement inventées» du milliardaire républicain.
«Je ne peux que déplorer qu'il ne fasse pas preuve de la même détermination envers les ennemis de l'Occident, envers les ennemis des États-Unis, envers des dirigeants avec lesquels il se montre au contraire bien plus conciliant».
Pas à son coup d'essai
En avril, Donald Trump avait déjà critiqué Giorgia Meloni pour avoir refusé d'impliquer son pays dans la guerre en Iran. Le chef d'Etat s'était dit «sous le choc» et déçu d'un manque de «courage».
La dirigeante italienne, élue en octobre 2022 à la tête d'un gouvernement de coalition ultraconservateur, était jusqu'alors l'une des plus proches alliées de Donald Trump sur le Vieux Continent. Elle s'est souvent efforcée de jouer un rôle de médiatrice entre les positions divergentes des États-Unis et de l'Europe.
Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, lui a apporté son soutien sur X:
(ats/vz)