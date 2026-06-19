Un ministre italien annule sa visite aux États-Unis à cause de Trump

Le ministre italien des Affaires étrangères ne se rendra finalement pas aux États-Unis. Il a annulé son voyage en réaction à des «propos graves et offensants» du président américain contre la première ministre, Giorgia Meloni.

Plus de «International»

Antonio Tajani et Georgia Meloni à la Chambre des députés à Rome le 11 juin dernier. Keystone

Antonio Tajani a annoncé vendredi sur X qu'il renonce à sa visite aux États-Unis, prévue les 21 et 22 juin.

Dans une interview téléphonique accordée à la chaîne télévisée italienne La7, Trump a affirmé que Meloni l'avait «supplié» de prendre une photo avec lui en marge du sommet du G7 en France, selon une retranscription de l'entretien publiée par la chaîne, qui n'a pas diffusé l'audio original.

Giorgia Meloni a réagi dans une vidéo vendredi sur X. Elle s'est dite «consternée» par les déclarations «totalement inventées» du milliardaire républicain.

«Je ne comprends pas pourquoi il se comporte ainsi envers ses propres alliés – ce n'est d'ailleurs pas la première fois» Georgia Meloni

«Je ne peux que déplorer qu'il ne fasse pas preuve de la même détermination envers les ennemis de l'Occident, envers les ennemis des États-Unis, envers des dirigeants avec lesquels il se montre au contraire bien plus conciliant».

Pas à son coup d'essai

En avril, Donald Trump avait déjà critiqué Giorgia Meloni pour avoir refusé d'impliquer son pays dans la guerre en Iran. Le chef d'Etat s'était dit «sous le choc» et déçu d'un manque de «courage».

La dirigeante italienne, élue en octobre 2022 à la tête d'un gouvernement de coalition ultraconservateur, était jusqu'alors l'une des plus proches alliées de Donald Trump sur le Vieux Continent. Elle s'est souvent efforcée de jouer un rôle de médiatrice entre les positions divergentes des États-Unis et de l'Europe.

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, lui a apporté son soutien sur X:

«Je n'imagine pas Giorgia Meloni demander une photo à qui que ce soit, même sous la contrainte. En revanche, j'imagine combien cela lui a demandé de passer outre les propos de Trump tenus il y a quelques semaines afin de servir les intérêts de l'Italie, de l'Europe et de l'Occident»

(ats/vz)