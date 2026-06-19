averses modérées26°
DE | FR
burger
International
Russie

Le sort des femmes détenues en Russie inquiète à Kiev

People hold placards as they participate in a meeting marking the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict on Independence Square in Kyiv on June 19, 2026, amid the Russian ...
Une manifestation sur la place centrale de Kiev, le 19 juin, en soutien aux civiles ukrainiennes emprisonnées par les autorités russes.Image: AFP

«Rendez-moi ma maman»: le sort des femmes détenues en Russie inquiète

Environ 2000 Ukrainiennes seraient actuellement détenues par les autorités russes et «soumises à d'horribles tortures». Une manifestation a eu lieu à Kiev pour sensibiliser la population.
19.06.2026, 20:4219.06.2026, 20:42

Plusieurs dizaines de personnes ont participé vendredi dans le centre de Kiev à une manifestation pour sensibiliser sur le sort de femmes ukrainiennes détenues par les autorités russes. Il s'agit d'un angle mort des échanges de prisonniers entre Moscou et Kiev.

«Ça s'appelle le coup de fil à Poutine»: elle raconte les tortures sexuelles

Les participants, en majorité des femmes, se sont rassemblés en cercle, brandissant des pancartes avec les photographies des civils ukrainiens emprisonnés par la Russie, notamment un portrait de la journaliste Victoria Rochtchina, décédée dans une prison russe.

«Rendez-moi ma maman», pouvait-on lire sur une pancarte brandie par une adolescente. Sur une autre:

«Ma soeur est en captivité depuis le 18 mai 2024»

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, des dizaines de milliers de soldats mais aussi un nombre inconnu de civils ont été faits prisonniers par Moscou et Kiev. Des échanges ont lieu régulièrement entre les deux pays mais ils concernent le plus souvent des militaires.

2000 détenues

Selon Lioudmyla Gousseïnova, directrice de l'ONG «Allez, soeurs», les prisonniers ukrainiens détenus par la Russie sont «soumis à d'horribles tortures» et souvent à des «violences sexuelles». Et de déclarer:

«Cela vise à briser une personne. Cela vise à la forcer à garder le silence après son retour. Cette stigmatisation, tant pour les victimes elles-mêmes que pour la société, n'a pas encore été surmontée.»

Elle a dit estimer qu'environ 2000 femmes civiles ukrainiennes sont actuellement détenues par la Russie, bien qu'il n'y ait «pas de chiffre officiel». Selon Lioudmyla Gousseïnova, ces femmes sont accusées d'«extrémisme, terrorisme ou espionnage» par les autorités russes.

Elle a aussi évoqué «un manque de transparence concernant l'action des autorités» ukrainiennes pour négocier la libération de ces femmes, alors que la priorité est souvent donnée aux militaires.

Vendredi, la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko a annoncé la création d'«un mécanisme d'indemnisation d'urgence» pour les femmes victimes de violences sexuelles dans le cadre du conflit.

Halyna a été violée et ça fait partie de la «stratégie» de Poutine

Selon elle, les enquêteurs ukrainiens ont recensé 398 cas de violences sexuelles depuis le début de la guerre, mais ce chiffre pourrait être plus élevé en raison du silence des victimes. (ag/ats)

Plus d'articles concernant la Russie
La Russie a appris de ses échecs: ça devrait inquiéter l'Otan
2
La Russie a appris de ses échecs: ça devrait inquiéter l'Otan
de Julian Alexander Fischer
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
de Thomas Wanhoff
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
2
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
de Laurent Vilaine
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
1
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
de Jürg Ackermann
Thèmes
Objets saisis par la police lors des manifs anti-G7 à Genève
1 / 13
Objets saisis par la police lors des manifs anti-G7 à Genève
source: police genève
partager sur Facebookpartager sur X
Trump a signé l'accord avec l'Iran à Versailles
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'arbre de Robin des Bois serait mort
L'un des plus grands chênes du Royaume-Uni, qui aurait servi d'abri au hors-la-loi et héros, ne produit plus de feuilles. Les experts estiment qu'il est mort en raison de la pollution et des périodes de sécheresse record.
Un ancien chêne de la forêt de Sherwood, dans le nord de l'Angleterre, qui selon la légende a servi d'abri au hors-la-loi et héros Robin des Bois, semble être mort, a annoncé jeudi l'organisme qui en a la charge.
L’article