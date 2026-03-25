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Trump a «triché par correspondance» et ça n'a pas suffi

Les républicains ont perdu une élection locale à Palm Beach, le lieu de résidence officiel du président des Etats-Unis. Donald Trump a pourtant surmonté son aversion du vote par courrier pour participer.

renzo ruf, washington

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Donald Trump est un opposant déclaré au vote par correspondance et ne manque pas une occasion de le faire savoir. Lundi encore, à Memphis, lors d’une diatribe contre ses adversaires politiques, il affirmait que ce mode de scrutin ouvrait grand la porte à la fraude. La formule est plus percutante en anglais:

«Mail-in voting is mail-in cheating»

Ce que Donald Trump a oublié de mentionner, c'est qu'il est lui-même adepte du vote par correspondance. Le président des Etats-Unis, qui approche des 80 ans, a en effet voté par courrier lors de la dernière élection locale organisée à son lieu de résidence officiel, en Floride. Une simple recherche sur le site du comté de Palm Beach permet de le vérifier. En entrant le nom de Donald Trump, on peut lire: «You voted by Mail Ballot». Une recherche avec les noms de son épouse Melania et de son fils Barron, âgé de 20 ans, donne le même résultat.

Le domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach (Floride), résidence officielle du président Donald Trump. Image: keystone

Rien de répréhensible en soi. Ces temps-ci, Donald Trump passe beaucoup de temps à Washington pour des raisons professionnelles. Mais le hasard veut que, le week-end dernier, il se trouvait précisément à Mar-a-Lago, sa luxueuse propriété. Il a d’ailleurs passé beaucoup de temps sur son terrain de golf à West Palm Beach.



Selon le site du comté, il aurait tout à fait pu faire un détour par le bureau de vote sur le chemin, samedi ou dimanche – du moins, s’il redoute réellement les fraudes électorales qu’il dénonce. Un bureau de vote était ouvert à une dizaine de minutes en voiture du Trump International Golf Club.

Une démocrate représente désormais Trump

La Maison-Blanche dit ne pas comprendre la polémique. L’affaire n’aurait rien de notable, comme l'a déclaré une porte-parole à la chaîne NBC, qui a révélé en premier le vote par correspondance de Donald Trump. Le président répète régulièrement qu’il soutient des exceptions pour les personnes qui, pour des raisons médicales ou professionnelles, ne peuvent pas se rendre aux urnes.

On ne sait évidemment pas pour qui les Trump ont voté: cette information ne figure pas dans la base de données du comté. Donald Trump soutenait toutefois le candidat républicain Jon Maples lors de cette élection partielle pour un siège au parlement de Floride. Mardi, celui-ci a été battu par sa rivale démocrate Emily Gregory, novice en politique – et ce, alors même que la station balnéaire huppée de Palm Beach est considérée depuis quelques années comme un bastion républicain. L’écart entre les deux candidats s’élève à un peu plus de 2%.

Résultat: jusqu’aux prochaines élections prévues en novembre, les Trump seront représentés au parlement de Floride par une démocrate. Une situation qui ne doit pas beaucoup plaire au président. (adapt. tam)