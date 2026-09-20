L'acteur soleurois Mike Müller (en médaillon) a traité les électeurs de l'AfD de «nazis» sur les réseaux sociaux. Image: keystone / montage watson

Mike Müller traite l'AfD de «nazis»: Un autre Müller porte plainte

Après le triomphe de l’AfD en Saxe-Anhalt, l'acteur soleurois Mike Müller a qualifié les électeurs du parti de «nazis». Une plainte a été déposée contre lui à Zurich.

Reto Heimann / watson.ch

Plus de «International»

On pourrait se dire qu'on ne plaisante pas avec les noms de famille en Allemagne. Mais dans cette histoire entre pro et anti-AfD, les noms de familles sont en réalité secondaire. Mais attention, il va falloir suivre...

Comme le révèle Sonntagsblick, une plainte pénale a été déposée contre l’acteur et humoriste Mike Müller. Ce Soleurois célèbre outre-Sarine est notamment connu en Suisse romande pour la série Le Croque-mort, diffusée sur la RTS en 2015. Ce n'est pas tant l'histoire, mais vous pouvez revoir la série ici.

Après l’écrasante victoire de l’AfD en Saxe-Anhalt, la célébrité alémanique aux 134 000 followers avait publié sur X un message dans lequel il tenait des propos fort peu élogieux vis à vis des électeurs d'Alternative für Deutschland:

«Ce que je ne comprends pas vraiment, c’est pourquoi le chancelier d’un pays de 80 millions d’habitants devrait démissionner à cause d’un petit million de nazis dans un Etat fédéré défaillant»

L'humoriste, qui semble assumer ses paroles, en a remis une couche, notamment ce mardi:

«Je suis un invité régulier chez @nebelspalter (une émission politique, ndlr.), parce que je considère l'AfD comme infestée de nazis. On se souvient de @SommMarkus, quand il se tenait sur scène à Zurich avec Alice Weidel et criait « Nous voulons reprendre le pouvoir!»

Ces propos, probablement diffamatoire ou injurieux, sont monnaie courante sur le réseau d'Elon Musk et vis-à-vis d'AfD. Mais les textes n'ont pas vexé des membres du parti d'extrême droite, mais un homonyme du comédien.

Des sympathisants pur sucre

Peter Müller est un Allemand installé depuis 10 ans dans le canton de Zurich. Comme il l’a confirmé au Sonntagsblick, cet industriel a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public zurichois contre Mike Müller.

Même si son nom semble très commun pour un Allemand, Peter Müller n'est pas non plus un inconnu. Il est le fils du magnat allemand des produits laitiers Theo Müller, un milliardaire connu pour avoir mené la marque Müllermilch.

L'entreprise produit notamment des boissons lactées que l'on retrouve en Suisse dans les magasins Lidl. Très fâché par l'acteur suisse, avec qui il n'a apparemment pas de lien de parenté, Peter Müller a déclaré:

«Je trouve choquant que Mike Müller assimile indistinctement les électeurs d’un parti démocratique aux pires criminels de l’histoire allemande»

Père et fils se sont tous les deux affirmés comme des soutiens à l'AfD. Quant à Mike Müller, il dit avoir accueilli la plainte avec sérénité.

L'acteur soleurois dit avoir des arguments. Il a rappelé que la fameuse section de l’AfD de Saxe-Anhalt était considérée comme une organisation d’extrême-droite, avérée en tant que telle par l’Office régional de protection de la Constitution, et qu'elle défendait notamment le renvoi massif de migrants. Mike Müller a déclaré au Sonntagsblick:

«Ce discours ethno-nationaliste va dans une direction que ce qualificatif décrit plutôt bien»

Lors des élections au parlement régional de Saxe-Anhalt, le 6 septembre dernier, l’AfD avait obtenu 43,8% des voix. Il s’agit du meilleur résultat jamais enregistré par le parti d’extrême droite, qui a manqué de peu la majorité absolue au Parlement régional.

Des élections se tenaient dans une autre région allemande ce dimanche. Le résultat risque encore de provoquer des réactions de Müller et/ou Müller. (trad. btr/joe)