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Manifestation contre la construction d’un barrage au Panama

Manifestation contre la construction d’un barrage sur le Río Indio au Panama

Des agriculteurs panaméens ont défilé samedi pour protester contre la construction d'un barrage sur le Río Indio, projet jugé essentiel par l'Autorité du canal de Panama mais qui menace leurs terres.
26.04.2026, 08:0726.04.2026, 08:07
epa12914246 Farmers on horseback wave national flags during a protest against the Rio Indio reservoir project in Limon de Chagres, Colon province, Panama, 25 April 2026. Led by the Panama Canal Author ...
Le projet, destiné à sécuriser l'approvisionnement en eau du canal en cas de sécheresse, pourrait entraîner le déplacement de 2500 personnes.Keystone

Un cortège bariolé d'agriculteurs panaméens a défilé samedi, parfois à cheval, contre la construction d'un barrage sur le Río Indio, destiné à garantir le bon fonctionnement du canal de Panama en cas de sécheresse.

L'Autorité du canal de Panama (ACP) considère le barrage du Río Indio, à environ 70 km au nord-est de la capitale, comme un «projet stratégique» pour le fonctionnement du passage interocéanique au cours des 50 prochaines années.

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Cependant, les agriculteurs de la région affirment que le projet les obligera à quitter leurs terres. «Cette option (de construire le barrage) est difficile», a déploré auprès de l'AFP Claudino Domínguez, un agriculteur de 65 ans, qui a participé à la manifestation dans la communauté rurale de Limón, dans le district de Chagres (centre).

Les agriculteurs craignent de ne pas retrouver des terres aussi bonnes que celles qu'ils exploitent et refusent d'être déplacés vers des zones arides où «même le manioc ne pousse pas avec de l'engrais», a-t-il ajouté.

«Je me bats pour nos terres, nos rivières et nos paysans»
Elías Serrano

Elías Serrano, 75 ans, un autre habitant de la région.

Avec un investissement de 1,6 milliard de dollars, le chantier du barrage, qui débuterait début 2027 et s'achèverait en 2032, s'étendra sur 4600 hectares.

De la retenue, l'eau serait acheminée par un tunnel de neuf kilomètres jusqu'au lac Gatún, dans le bassin du canal. La construction du barrage, qui obligerait à reloger quelque 2500 personnes selon l'ACP, vise à prévenir les effets de sécheresses sévères comme celle de 2023, qui avait contraint à réduire drastiquement le trafic maritime dans le canal, très gros consommateur d'eau pour le fonctionnement de ses écluses. (dal/ats/afp)

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