L’ex-président équatorien Lenin Moreno condamné à cinq ans de prison

L’ancien président de l’Equateur Lenin Moreno a été reconnu coupable de corruption pour avoir perçu des pots-de-vin du groupe chinois Sinohydro.

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Condamné à cinq ans de prison, il a annoncé qu’il ferait appel. Keystone

L'ancien président équatorien Lenin Moreno (2017-2021) a été condamné vendredi à cinq ans de prison pour avoir perçu des pots-de-vin au groupe chinois Sinohydro en échange d'un contrat pour la construction d'une centrale hydroélectrique.

Le tribunal «déclare coupable du délit de corruption l'ancien vice-président de la République, Lenin», en lui imposant une peine de cinq ans de prison, ainsi qu'à six autres personnes, dont un ancien ambassadeur chinois, a indiqué le parquet sur le réseau X.

Peu avant d'être condamné, l'ancien dirigeant, âgé de 73 ans, a indiqué qu'il ferait appel du jugement de première instance dans le procès au cours duquel son épouse et d'autres membres de sa famille ont été condamnés à presque trois ans de prison pour complicité.

Moreno était vice-président du socialiste Rafael Correa au moment des faits, entre 2007 et 2013, pour lesquels le parquet avait requis six ans et six mois de prison à son encontre.

Selon le parquet, Lenin Moreno a participé à un réseau de corruption qui a opéré de 2009 à 2018 pour la construction de la centrale Coca Codo Sinclair.

L'ex-président, qui se déplace en fauteuil roulant, nie ces accusations et dénonce une persécution politique orchestrée par Rafael Correa.

Dans cette affaire, une vingtaine de personnes sont également impliquées, dont l'épouse et une fille de Moreno, des chefs d'entreprise et un ancien ambassadeur chinois à Quito.

Après le verdict, l'ex-président a affirmé qu'il n'avait «pas reçu un seul centime de Sinohydro», accusée d'avoir versé des pots-de-vin pour un montant total de 76 millions de dollars.

Rafael Correa a dirigé l'Equateur de 2007 à 2017. Il a aidé à faire élire à la présidence son dauphin, Lenin Moreno, mais ce dernier a ensuite opéré un virage à droite en se rapprochant des Etats-Unis et s'est brouillé avec son mentor. Correa vit en Belgique depuis qu'il a quitté le pouvoir et a été condamné par contumace en 2020 à huit ans de prison pour corruption. (dal/ats/afp)