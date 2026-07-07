Luis Diaz et James Rodriguez, deux figures emblématiques, sont omniprésents, y compris sur les produits dérivés. Image: Keystone

J'ai vu comment l'euphorie de la Coupe du monde transforme la Colombie

Chez l'adversaire de la Suisse en huitièmes de finale, l'euphorie autour du Mondial ne connaît aucune limite et offre une échappatoire au quotidien, où l'unité est bien plus fragile. Reportage sur place.

Niels Sörensen, Medellin / ch media

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Le premier regard sur Medellin la nuit est impressionnant. Par la fenêtre du taxi scintillent les innombrables lumières de cette métropole de plusieurs millions d'habitants, qui, entourée de montagnes, remplit toute la vallée.

Sur les panneaux à LED surplombant l'autoroute, la victoire de l'équipe nationale est déjà annoncée, et à la radio résonne une voix masculine euphorique: «¡Hoy juega la Sele!», «Aujourd'hui, la Colombie joue», en français.

Une euphorie généralisée

Que ce jingle radiophonique interrompe le reste du programme toutes les minutes ne vaut même pas la peine d'être mentionné. La fièvre du Mondial ne laisse personne indifférent dans le deuxième pays le plus peuplé d'Amérique du Sud. Même des matchs de poules comme celui opposant les Etats-Unis à l'Australie sont commentés en intégralité à la radio.

Devant un supermarché, des vendeurs de rue tiennent des bourses d'échange mobiles pour les images Panini, et le cri de but du commentateur télé local lors du 1-0 de Johan Manzambi face à la Bosnie-Herzégovine ne serait probablement égalé par David Lemos qu'en cas de qualification de la Suisse pour une demi-finale.

Partout en Colombie, des vendeurs de rue organisent des bourses d'échange mobiles de paninis. Image: Niels Sörensen

Une équipe de retour après huit ans

La joie est évidemment la plus grande les jours de match de la Selección colombienne, surnommée dans le langage populaire (comme c'est typique en Amérique latine) «la Sele». Pour la première fois depuis le Mondial en Russie en 2018, la Colombie s'est à nouveau qualifiée pour la phase finale de la compétition.

Après la victoire 2-1 lors du premier match de poule contre l'Ouzbékistan, quelques voix critiques isolées se sont encore fait entendre: «L'équipe est bien trop âgée», raconte mon voisin de siège durant le vol aller. Mais, au plus tard après le match nul contre le Portugal et la première place de groupe qui en a découlé, l'équipe emmenée par le capitaine James Rodriguez, 34 ans, et la star du Bayern Munich Luis «Lucho» Díaz a déclenché une euphorie à l'échelle nationale.

Le large sourire de Luis Diaz orne des rames de métro entières, les rythmes reggaeton de la chanson officielle de l'équipe nationale (El ritmo que nos une) tournent en boucle, et, dans les rues, on ne fait pas dix mètres sans croiser une personne en maillot jaune. A chaque coin de rue, les maillots se vendent pour l'équivalent d'une dizaine de francs, taxe gringo comprise. Même les chiens en maillot ne sont pas rares.

Quand la «Sele» joue, tout le pays se pare de jaune. Image: Keystone

A quel point l'ambiance autour de l'équipe nationale peut basculer dans l'autre extrême, cela s'est vu il y a 32 ans, lors du dernier Mondial organisé aux Etats-Unis. Le défenseur colombien Andrés Escobar a, avec son but contre son camp face aux hôtes, amorcé l'élimination de la Colombie. Dix jours plus tard, il était abattu par balles à Medellin devant une boîte de nuit. Les circonstances n'ont, à ce jour, pas été entièrement élucidées.

Les temps étaient différents, certes. Moins d'un an après la mort du parrain de la drogue Pablo Escobar, le chaos et l'anarchie régnaient dans de nombreuses régions du pays, et Medellin, avec plus de 6 000 meurtres par an, était considérée comme la ville la plus dangereuse du monde.

L'élection présidentielle agite les esprits

Aujourd'hui, Medellin est aussi devenue une destination de voyage prisée des étrangers. Pourtant, l'unité qui se crée autour de l'équipe nationale offre une échappatoire bienvenue au quotidien. La Colombie est politiquement fortement polarisée. Lors de l'élection présidentielle il y a deux semaines, c'est surtout la question de savoir comment l'Etat doit faire face au conflit armé qui oppose depuis des décennies guérillas, cartels de la drogue et paramilitaires qui a divisé les esprits.

Au second tour, l'avocat auparavant étranger à la politique et admirateur de Donald Trump, Abelardo de la Espriella, l'a emporté de justesse face à Iván Cepeda, avec moins d'un point d'avance. Abelardo de la Espriella promet notamment de renforcer la lutte contre la criminalité et s'est également prononcé en faveur de la construction de gigantesques prisons sur le modèle du Salvador.

Abelardo de la Espriella. Image: Imago

Le fait que «El Tigre», comme se surnomme cet homme de 47 ans, ait, durant la campagne électorale et à l'image de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, érigé le maillot de l'équipe nationale en marque de fabrique a laissé un goût amer à ses adversaires.

Mais quand, mardi, la Colombie affrontera la Suisse pour tenter de se hisser en quart de finale et ainsi égaler le meilleur résultat mondialiste de son histoire (quart de finale en 2014), tout le pays revêtira à nouveau le jaune, et les soucis du quotidien passeront au second plan, ne serait-ce que pour 90 minutes. Du point de vue suisse, il faut espérer que ce sera alors la dernière fois que «¡Hoy juega la Sele!» retentira dans les haut-parleurs.