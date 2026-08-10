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Elections: C'est fini pour le seul parti antiguerre de Russie

Russia&#039;s liberal Yabloko party leader Nikolay Rybakov talks to the media outside the Supreme Court in Moscow on August 10, 2026. Russia&#039;s Supreme Court on August 10, 2026 barred the country& ...
Le chef du parti libéral russe Iabloko, Nikolaï Rybakov, s’adresse aux médias devant la Cour suprême à Moscou, le 10 août 2026.Image: AFP

C'est (déjà) fini pour le seul parti antiguerre de Russie

La Cour suprême russe a interdit lundi à Iabloko, seul parti antiguerre, de participer aux législatives de septembre.
10.08.2026, 19:3010.08.2026, 21:34

La Cour suprême russe a interdit lundi au seul parti antiguerre, Iabloko, de participer aux élections législatives de septembre en Russie.

Cette juridiction a ainsi fait droit à la demande d'un parti nationaliste favorable au Kremlin, privant les électeurs opposés au conflit en Ukraine qui dure depuis quatre ans et demi de la possibilité de réclamer via leur bulletin de vote d'y mettre fin.

«Les demandes d'annulation de l'enregistrement» de la liste des candidats de Iabloko («Pomme» en russe) en vue du renouvellement de la Douma d'Etat, la chambre basse du Parlement russe, «ont été acceptées», a déclaré le juge Viatcheslav Kirillov.

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«Honte! Honte!»

Une centaine de sympathisants de ce parti, pour la plupart des jeunes, se sont rassemblés devant le siège de la Cour suprême, scandant «Honte! Honte!», après la lecture du jugement.

S'adressant à eux à l'issue de l'audience, le chef de Iabloko, Nikolaï Rybakov, a annoncé que cette formation politique ferait appel de la décision.

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«Tout ce que nous faisons doit y être consacré», a encore dit Rybakov.

Seul parti libéral en activité en Russie

La plupart des opposants au président Vladimir Poutine sont emprisonnés, en exil ou morts, et Iabloko est le seul parti libéral encore en activité en Russie.

Celui-ci a reçu le soutien de plusieurs personnalités de l'opposition vivant désormais à l'étranger, dont Ioulia Navalnaïa, la veuve de l'opposant Alexeï Navalny, tous deux classés dans la catégorie des «extrémistes» en Russie.

Les «veuves noires» font des ravages en Russie

Un sondage réalisé plus tôt cette année créditait Iabloko de seulement 3% des intentions de vote, un score inférieur au seuil de 5% nécessaire pour entrer à la Douma.

Sur fond de renforcement par le Kremlin de son contrôle sur les élections, Iabloko n'a pas obtenu de sièges à la Douma depuis 2003. (ats/afp)

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