L'historien nationaliste Karol Nawrocki est le nouveau président polonais. Keystone

Le candidat nationaliste remporte la présidentielle polonaise

C'est officiel: Karol Nawrocki, le candidat nationaliste, a gagné l'élection présidentielle polonaise. Ce résultat inflige un coup majeur au gouvernement pro-européen du pays.

Plus de «International»

Le candidat nationaliste Karol Nawrocki a remporté l'élection présidentielle polonaise contre le maire libéral de Varsovie, Rafal Trzaskowski, selon les résultats officiels publiés lundi. Il a recueilli 50,89% des voix.

Son rival de 53 ans, Rafal Trzaskowski, maire pro-UE de Varsovie et allié du gouvernement centriste du pays, obtient 49,11% des suffrages.

Le président conservateur sortant, Andrzej Duda, a immédiatement félicité le gagnant. «Félicitations au vainqueur!», a-t-il écrit sur X remerciant les Polonais pour la forte participation, qui s'est élevée à 71,63%.

La victoire de Karol Nawrocki, 42 ans, un historien nationaliste spécialiste du monde criminel et admirateur du président américain Donald Trump, risque de bloquer le programme progressiste du gouvernement concernant notamment l'avortement et les droits LGBT+ et pourrait raviver les tensions avec Bruxelles sur les questions d'Etat de droit.

Réduire les aides pour les Ukrainiens

Cela pourrait aussi compromettre les liens étroits avec l'Ukraine voisine, car M. Nawrocki critique les plans d'adhésion de l'Ukraine à l'UE et à l'Otan et souhaite réduire les avantages pour les réfugiés ukrainiens.

Karol Nawrocki, qui est un admirateur de Donald Trump qu'il a rencontré à la Maison Blanche pendant sa campagne électorale, affirme avoir obtenu son soutien.

La première estimation donnait gagnant le maire pro-UE de Varsovie, Rafal Trzaskowski, d'une courte tête, à 50,3% des suffrages. C'était avant de nouvelles estimations favorables à son adversaire. Les deux candidats ont, dans un premier temps, revendiqué la victoire.

Souveraineté accrue...

Les présidents polonais exercent une certaine influence sur la politique étrangère et de défense de leur pays. Ils disposent surtout d'un pouvoir de veto au niveau législatif, qui ne peut être annulé que par une majorité des trois cinquièmes au Parlement, ce dont ne dispose pas le gouvernement en place.

Les réformes prévues par le premier ministre Donald Tusk, ancien président du Conseil européen arrivé au pouvoir en 2023, ont été bloquées en raison de l'impasse avec l'actuel président nationaliste en exercice, Andrzej Duda.

De nombreux partisans de M. Nawrocki souhaitent davantage de restrictions en matière d'immigration et une souveraineté accrue de leur pays au sein de l'Union européenne.

... ou plus de réformes sociales

Les électeurs de Rafal Trzaskowski soutiennent plutôt une intégration accrue au sein de l'UE et une accélération des réformes sociales. Le maire de Varsovie prône l'introduction des partenariats civils, y compris pour les couples de même sexe, et l'assouplissement de l'interdiction quasi totale de l'avortement en Pologne.

Maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski est le candidat pro-UE. Keystone

Anna Materska-Sosnowska, analyste politique, a qualifié l'élection de «véritable choc de civilisations» en raison des importantes divergences de politiques entre les candidats.

Une victoire de Karol Nawrocki renforcerait le parti populiste Droit et Justice (PiS) qui a gouverné la Pologne entre 2015 et 2023, et pourrait entraîner de nouvelles élections législatives. (ats)