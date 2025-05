Les participants à la Grande marche patriotique, organisée en soutien à Rafal Trzaskowski, candidat de la Plateforme Civique à la présidence de la République de Pologne. Image: NurPhoto

Pourquoi 200 entreprises suisses redoutent la présidentielle en Pologne

La Pologne est devenue l'un des principaux partenaires économiques de l'Europe. Dimanche, le pays décidera de la direction économique qu'il prendra à l'avenir. Et notre pays est concerné.

Marcel Hirsiger / ch media

Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle polonaise ont été un véritable choc. Considéré comme favori, le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, candidat de la coalition pro-européenne déjà au pouvoir, n'a devancé que de peu Karol Nawrocki, le candidat de l'extrême-droite.

Le second tour sera donc une réelle confrontation entre les forces modérées du premier ministre Donald Tusk et les nationalistes radicaux du doyen du PiS, Jaroslaw Kaczynski.

Ce résultat serré est également surprenant pour la Pologne, car le parti du Droit et justice a subi une défaite cuisante lors des dernières élections législatives, en octobre 2023. La sixième plus grande économie de l'UE a ainsi provisoirement dit adieu à la radicalisation des années précédentes.

A la suite de sa victoire, Donald Tusk avait immédiatement annoncé des réformes, afin d'inverser le démantèlement de l'état de droit par l'ancien gouvernement Droit et justice. Il n'a toutefois obtenu que très peu de résultats, car le président sortant, Andrzej Duda, avait opposé son veto à bien trop de reprises. Et presque aussi souvent, la coalition centriste se déchirait avant même qu'un vote n'ait lieu au Parlement.

Si, contre toute attente, Karol Nawrocki était élu président dimanche, ce serait un retour en arrière vers des temps incertains. Car pour les années à venir, le gouvernement et le chef de l'état pourraient finir par se bloquer mutuellement.

Voilà qui aurait des conséquences désastreuses pour l'économie du pays. Ces dernières années, des milliers d'entreprises se sont installées en Pologne pour profiter de l'accès à des forces de travail jeunes, hautement qualifiées et motivées. Parmi ces entreprises, on en compte plus de 200 compagnies suisses qui décalisent certains de leurs services en Europe centrale et de l'Est.

Au total, près d'un demi-million de personnes travaillent désormais dans cette part de l'économie qui réclame une main d'oeuvre très qualifiée, et qui a largement contribué à faire de la Pologne le pays le plus performant d'Europe sur le plan économique.

L'économie a tout misé sur les pro-européens

Mais ce secteur mise beaucoup sur la stabilité et la fiabilité. Pour les entreprises, les investissements ne sont rentables que si un gouvernement pro-européen peut s'atteler à des réformes urgentes et nécessaires. Et bien que la Pologne ait réussi à attirer de nombreux capitaux étrangers, le pays doit faire face à de grands défis, tels que la transition vers les énergies renouvelables et une économie durable, qui peut se faire que main dans la main avec les investisseurs étrangers.

A cela s'ajoute le rôle géographique et historique important de ce pays à la fois d'Europe centrale et de l'Est. Sous le premier ministre Donald Tusk, la Pologne a joué un rôle décisif dans le soutien à l'Ukraine voisine. Avec l'Angleterre, l'Allemagne et la France, la Pologne est à la tête de la coalition qui fait preuve de bonne volonté pour aider le voisin en guerre. Au vu de l'histoire tendue avec ses voisins, cela était loin d'être évident au départ.

Pour la Suisse, la Pologne a joué un rôle central dans les efforts visant à trouver une solution aux relations bilatérales avec l'Union européenne. Durant la présidence du Conseil de l'UE, encore occupée par la Pologne jusqu'à fin juin, la Suisse a été à plusieurs reprises l'invitée informelle dans des discussions. Enfin, quelque 320 millions de francs sont disponibles pour les années à venir, et seront investis dans des projets bilatéraux avec la Pologne dans le cadre de la contribution à la cohésion.

Pour récolter des voix, Rafal Trzaskowski mise désormais sur la population jeune, urbaine, et surtout féminine. Celle-ci s'était déjà rendue en masses aux urnes en octobre 2023, réussissant ainsi à éloigner le pays de l'autocratie.

Une élection de Karol Nawrocki, et donc un renforcement de la droite, serait une mauvaise nouvelle pour l'économie, que cela soit pour la Suisse et/ou le reste de l'Europe.

