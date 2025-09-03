La police et les pompiers interviennent sur le site d'un accident de funiculaire à Lisbonne, le 3 septembre 2025. Image: AFP

Un célèbre funiculaire déraille, 15 morts à Lisbonne

Le wagon du funiculaire de la Gloria a déraillé dans la capitale portugaise. Il aurait été détruit après avoir percuté un bâtiment. Plusieurs morts et des blessés graves sont à déplorer.

Un accident impliquant un funiculaire d'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne a fait au moins 15 morts et 18 blessés, dont cinq dans un état grave, a déploré mercredi soir le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa dans un communiqué.

Toutes les victimes ont été dégagées des gravats de l'accident, a indiqué Tiago Augusto, responsable du service d'urgences médicales (Inem), qui a ajouté que des étrangers figuraient parmi les victimes, sans être en mesure de préciser leur nationalité.

Le chef de l'Etat a «profondément» déploré l'accident qui a fait des «victimes mortelles» et des «blessés graves», sans indiquer précisément le nombre de victimes. Le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, a de son côté parlé d'une «tragédie sans précédent».

D'après des médias locaux, citant les services d'urgence, le wagon du célèbre funiculaire de la Gloria, qui relie la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Principe Real, a déraillé.

Images diffusées en boucle

Les images diffusées en boucle sur les télévisions locales montraient l'important dispositif monté par les pompiers, la police et le service d'urgences médicales au milieu de la rue très inclinée où se trouvait le véhicule, tombé sur le flanc et très endommagé.

Cet ascenseur, d'une capacité d'une quarantaine de passagers, est un moyen de transport très apprécié des nombreux touristes qui visitent la capitale portugaise. L'accident s'est produit à 18h05 locales (19h05 en Suisse) près de l'avenue de la Liberté et les pompiers s'affairaient encore au sauvetage des personnes.

Des sources de la Protection Civile ont indiqué au journal Público qu'une vingtaine de personnes avaient été blessées, dont cinq étaient dans un état critique, mais aucun bilan officiel n'a été diffusé à ce stade.

Selon les témoignages recueillis par les médias locaux, le funiculaire aurait été détruit après avoir percuté un bâtiment. Un témoin de l'accident a déclaré à la chaîne SIC qu'elle avait vu le transport descendre «à toute vitesse» sur la pente abrupte où il circule quotidiennement avant de heurter un immeuble. Elle ajoute:



«Il a percuté un bâtiment avec une force brutale et s'est effondré comme une boîte en carton, il n'avait aucun frein»

D'après le site des Monuments nationaux, ce funiculaire a été construit par l'ingénieur franco-portugais Raoul Mesnier du Ponsard, et inauguré en 1885. Electrifié à partir de 1915, il est soumis à une maintenance générale tous les quatre ans. Il figure parmi les trois incontournables funiculaires de la ville. (ag/ats)