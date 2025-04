Les images de la panne qui a frappé le Portugal et l'Espagne

Vidéo: watson

Le blackout en images

Lundi 28 avril, une panne d’électricité globale a plongé l’Espagne et le Portugal dans le noir. Un événement sans précédent, offrant des images inédites.

Plus de «International»

Une panne historique a privé l’Espagne et le Portugal d'électricité ce lundi 28 avril 2025. Les autorités des deux pays de la péninsule ibérique mettent tout en œuvre pour déterminer l’origine de la panne, toujours inconnue.

Une journée et une nuit compliquée pour des millions d'habitants, comme en témoignent ces images. On peut y voir des kilomètres de bouchons, des clients qui se précipitent pour retirer du liquide aux distributeurs de banque, des rayons de magasins vides, des rues bondées d’habitants cherchant désespérément à avoir du réseau téléphonique.

Mais si beaucoup de gens ont cédé à la panique, et à juste titre, la plupart ont fait preuve d'une résilience à toute épreuve, montrant une grande solidarité, un sens du civisme et continuant leurs activités malgré la panne, parfois même dans la joie et la bonne humeur.

Plus de 99% de l’électricité est revenue en Espagne. Le trafic ferroviaire à grande vitesse a pu reprendre normalement mardi matin sur plusieurs lignes principales d’Espagne, mais il reste interrompu sur d’autres. Quant au Portugal, le réseau électrique est désormais parfaitement fonctionnel. Les trains circulent, les aéroports sont opérationnels et la situation est stabilisée dans les services de santé, de sécurité et de protection civile.

Selon les premières informations, il s'agirait d'un problème dans le réseau de transport d'énergie électrique. Antonio Costa, le président du Conseil européen, a assuré que rien n'indique pour le moment que la panne ait été provoquée par une cyberattaque.