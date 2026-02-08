Présidentielle au Portugal: duel final entre la gauche et l’extrême droite

stratus fréquent
Portugal: duel final entre la gauche et l’extrême droite

Les Portugais votent dimanche pour le second tour de la présidentielle, opposant le socialiste Antonio José Seguro, grand favori, au leader d’extrême droite André Ventura, dans un scrutin marqué par les intempéries et une forte polarisation politique.
08.02.2026, 09:4008.02.2026, 09:40
Presidential candidate António José Seguro of the center-left Socialist Party arrives for a campaign rally ahead of the Feb. 8 presidential election in Lisbon, Thursday, Feb. 5, 2026. (AP Photo/Ana Br ...
Le candidat à la présidence António José Seguro, du Parti socialiste (centre gauche), arrive à un meeting électoral avant l'élection présidentielle du 8 février à Lisbonne, le jeudi 5 février 2026.Keystone

Les Portugais ont commencé à voter dimanche matin pour le second tour de l'élection présidentielle qui oppose le socialiste Antonio José Seguro, grand favori, au dirigeant d'extrême droite André Ventura.

Après une campagne très perturbée par les intempéries qui ont frappé le pays ces deux dernières semaines, les bureaux de vote ont ouvert à 08H00 (locales et GMT) pour 11 millions d'électeurs au Portugal et à l'étranger.

Malgré une amélioration des conditions météo dans la nuit de samedi à dimanche, au moins 14 circonscriptions parmi les plus touchées par les tempêtes ont décidé de reporter d'une semaine le vote de près de 32.000 électeurs. De premières projections sont attendues à 20H00.

L'Espagne et le Portugal à nouveau en alerte météo

Seguro, un homme politique expérimenté de 63 ans qui a toutefois passé la dernière décennie en retrait de la vie publique, était crédité de 67% des intentions de vote, selon un dernier sondage publié mercredi.

Le socialiste a remporté le premier tour il y a trois semaines, avec 31,1% des suffrages, et obtenu depuis le soutien de nombreuses personnalités politiques issues de l'extrême gauche, du centre et même de la droite, mais pas celui du Premier ministre Luis Montenegro.

Un second tour inédit révèle un tournant politique au Portugal

Le chef du gouvernement minoritaire de droite, qui s'appuie au Parlement tantôt sur les socialistes, tantôt sur l'extrême droite, a refusé de donner une consigne de vote pour le second tour après l'élimination du candidat soutenu par son parti.

Ventura, un député de 43 ans, a lui déjà franchi un nouveau palier en se qualifiant pour le second tour avec 23,5% des voix, et ainsi confirmé la progression électorale de son parti Chega («Assez»), devenu la première force d'opposition à l'issue des législatives de mai 2025. (dal/tsc/lf/dsa/afp)

