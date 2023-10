Une table ronde, selon Poutine

Le maître du Kremlin entretient, depuis longtemps, une relation privilégiée avec les tables. Aujourd’hui, un autre meuble géant fait sensation.

Nous ne savons pas où Vladimir Poutine achète ses meubles, mais ce n'est probablement pas chez Ikea.



Passons à la table autour de laquelle le président a reçu cette semaine les représentants religieux de Russie.​

La table se trouve dans la salle Sainte-Catherine du Kremlin Image: Presidential Press Office Russia

Avec cet angle, on le voit mieux Oui, Poutine aime les gros meubles. Image: Twitter

Alors que 13 chefs religieux sont assis les uns à côté des autres, le maître du Kremlin s'approprie le reste.

Les réactions

«C'est ainsi que les Russes conçoivent une table ronde» Un commentaire sur X

Piscine? Screenshot: Twitter

C'est vrai que ça ressemble furieusement au stade Santiago Bernabeu, en Espagne Screenshot: Twitter

Ou alors à une pizza Image: Screenshot: Twitter

Certains rappellent que c'est quand même un criminel de guerre Screenshot: Twitter

La moitié du monde se demande, mais où est passée la très longue table? Screenshot: Twitter

Une référence au pont de Kertch de 19 kilomètres de long que la Russie a construit pour rallier, par la route, la Crimée occupée. L'édifice a été, à plusieurs reprises, attaqué par les forces ukrainiennes, car il constitue une voie d'approvisionnement stratégique pour les troupes russes.

Image: Screenshot: Twitter

Plusieurs théories plus ou moins fumeuses ont tenté d'expliquer le drôle de faible de l'autocrate pour les meubles énormes. En vrac et parmi les plus plausibles: la peur des virus (le Covid notamment), celle des attentats, ou encore simplement le fait que le maître du Kremlin aime rappeler qui est le patron.



