Les gardes du corps de Poutine le mettent en danger

En utilisant l'application Strava, les gardes du corps du président russe ont involontairement révélé leur localisation. Et cela pourrait constituer un réel danger pour Poutine.

Finn Michalski / t-online

L'application Strava est populaire dans le monde entier. Les sportifs peuvent y enregistrer leurs sorties de running ou de vélo et partager leurs activités sportives sur le réseau social du même nom. Pour la plupart des utilisateurs normaux, Strava offre principalement un aperçu de ses propres progrès ainsi que de ceux de ses connaissances. Mais pour les puissants de ce monde, l'application peut rapidement devenir un risque pour leur sécurité.

Une enquête du journal français Le Monde a révélé que les déplacements des gardes du corps sur Strava permettent de tirer des conclusions sur l'emplacement des chefs d'Etat qu'ils protègent. Les cerbères de Vladimir Poutine, par exemple, semblent utiliser Strava à proximité de deux luxueuses propriétés, dont le chef du Kremlin conteste officiellement être le propriétaire.

L'application sportive Strava permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs parcours de course et de les partager publiquement. Mais beaucoup ne savent pas qu'ils révèlent ainsi involontairement des données de géoinformation qui permettent de les localiser. Pour Poutine, cela pourrait devenir problématique. Un exemple récent montre les parcours des gardes du corps du chef du Kremlin à proximité immédiate d'une vaste et somptueuse propriété au bord de la mer Noire ainsi que d'une résidence de campagne dans la région russe de Carélie.

La résidence secrète de Poutine

Ce n'est pas la première fois que ce palais au design italien au bord de la mer Noire fait parler de lui. Des plans qui montreraient comment Poutine se protégerait dans cette propriété secrète ont été révélés par le passé. Selon la rumeur, la parcelle est presque 40 fois plus grande que Monaco.

L'enquête menée par Le Monde montre désormais qu'au moins quatre agents du Service fédéral de surveillance (FSO), chargé de la protection du président russe, ont séjourné à plusieurs reprises à proximité du site entre 2019 et 2024, toujours entre fin août et fin septembre. On peut soupçonner que Poutine y a également résidé durant la même période.

Les données montrent que le 4 août 2021, un membre du FSO a en outre couru six kilomètres le long de la clôture d'une résidence située dans la région de Carélie, au nord de la Russie. Poutine nie également être le propriétaire de cette villa. Le garde du corps aurait effectué plusieurs tours de la propriété avant de retourner dans un hangar.

Les mesures de sécurité de Poutine

Le journal français étaye ses hypothèses par le fait que ces mêmes agents étaient également souvent présents lors des rendez-vous officiels du président. L'enquête a ainsi révélé qu'un des gardes du corps se trouvait dans la capitale du Brésil lors du sommet des Brics 2019.

Un autre exemple remonte à l'année dernière: on savait alors que Poutine allait rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. On pensait que la rencontre aurait lieu à Vladivostok, c'est-à-dire à proximité de la frontière avec la Corée du Nord. En réalité, ils se sont rencontrés à Blagovechtchensk, dans la région de l'Amour – et selon Strava, l'un des gardes du corps de Poutine s'y trouvait déjà trois jours auparavant.

L'application pourrait constituer une faille de sécurité importante dans les opérations du président russe, qui est extrêmement soucieux de sa sécurité. En effet, Poutine renonce même à l'utilisation de smartphones et d'ordinateurs pour des raisons de sécurité. Il a en outre fait reproduire à l'identique ses bureaux dans toutes ses résidences afin que les transmissions vidéo ne permettent pas de déduire l'endroit où il se trouve réellement.

Strava a récemment fait la une des journaux après qu'un officier de l'armée russe a été tué lors d'un jogging en juillet 2023. Le soldat utilisait régulièrement l'application et après que son dernier post a été «liké» par le directeur du service de renseignement militaire ukrainien, les spéculations sur un éventuel attentat perpétré par les forces ukrainiennes se sont enflammées. On ne sait néanmoins pas s'il s'agissait d'un compte authentique ou d'une provocation d'un internaute.



Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci