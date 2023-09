Des recrues de la 200e brigade de fusiliers motorisés de la marine russe s'entraînent au combat. Image: imago/watson

Ces soldats font mentir Poutine

Vladimir Poutine l'assure: la contre-offensive ukrainienne se déroule mal. Mais les rapports du terrain disent surtout que ce sont les Russes qui souffrent

Liesa Wölm / t-online

Armes défectueuses, équipement insuffisant, ordres irréfléchis: l'armée russe subit, ces jours-ci, des revers cuisants dans la bataille de Bakhmout. En revanche, les Ukrainiens ne cessent d'annoncer des succès: l'armée de Volodymyr Zelensky s'est notamment vantée, ce week-end, d'avoir repris les localités de Klishchiivka et d'Andriivka.

Même si le colonel Markus Reisner a récemment relativisé les percées ukrainiennes lors d'un entretien avec la chaîne d'information n-tv et a douté que les succès soient vraiment si importants, il apparaît de plus en plus clairement que les Ukrainiens exercent actuellement une forte pression sur les Russes à plusieurs endroits du front – et pourraient même éventuellement reprendre Bakhmout, une ville de l'est de l'Ukraine disputée depuis des mois.

Un soldat ukrainien, à quelques kilomètres d'Andriivka. 16 septembre 2023. image: keystone

Un encerclement complet de cette ville de la région de Donetsk par les troupes ukrainiennes – comme l'ont annoncé les chefs de l'armée ukrainienne – n'est certes pas encore d'actualité. Mais les progrès constants de l'armée ukrainienne donnent des raisons de penser qu'une nouvelle dynamique pourrait se développer autour de Bakhmout dans les semaines à venir.

La contre-offensive semble progresser

Comme l'explique le think tank américain Institute for the Study of War (ISW) dans son dernier rapport, les forces armées ukrainiennes poursuivent leur offensive près de Bakhmout et dans la région occidentale de Zaporijia. Selon ce rapport, l'état-major ukrainien a fait savoir que l'armée avait infligé des pertes considérables à l'ennemi, tant aux soldats qu'à leur équipement.

Le ministère britannique de la Défense a également affirmé dans le rapport des services de renseignement de mercredi que la contre-offensive ukrainienne progressait. La reprise des villages de Klishchiivka et d'Andriivka, au sud de Bakhmout, rapproche les troupes ukrainiennes de l'une des principales routes d'approvisionnement de l'occupant russe, la route T 05-13. On poursuit à Londres:

«La Russie continue toutefois de tenir la ligne de chemin de fer qui longe un talus entre Klishchiivka et la T 05-13 et qui constitue un obstacle facile à défendre.»

La défense russe serait affaiblie

Tant les analystes de l'ISW que le ministère britannique de la Défense constatent que la défense russe de Bakhmout est affaiblie. Cela se traduit notamment par le transfert de troupes aéroportées russes vers le front de Zaporijia, dans le sud de l'Ukraine, apparemment pour renforcer la défense sur place. Les experts de l'ISW pensent avoir observé qu'une partie de la 83e brigade aéroportée opérait à Zaporijia. L'importance de cette partie n'est toutefois pas claire. L'Ukraine avait récemment annoncé que cette unité avait complètement perdu sa capacité de combat.

Soldats russes en Ukraine. image: Alexander Polegenko/imago images

En outre, l'armée ukrainienne a indiqué que la Russie continuait à tenter de reprendre Andriivka. Mais elle n'y est pas parvenue jusqu'à présent. Il n'a pas été possible de vérifier ces informations de manière indépendante, mais les rapports des soldats publiés par les blogueurs militaires russes mettent en évidence la situation difficile des troupes de Vladimir Poutine.

Des commandes «mal conçues»

Selon ces rapport, les Russes combattent dans des conditions très difficiles dans la région. Le commandement militaire russe donnerait des ordres «mal réfléchis». Ainsi, les forces armées devraient reconquérir d'urgence le terrain perdu sans avoir les conditions nécessaires pour une telle contre-attaque. Les blogueurs militaires ont en outre affirmé que le commandement militaire ne transmettait pas d'informations précises aux soldats.

Une vidéo qui circule sur X (anciennement Twitter) vient étayer ces déclarations. On y voit une vingtaine d'hommes, certains en uniforme militaire, d'autres en tenue civile, affirmant appartenir au 1442e régiment du 1ᵉʳ bataillon. Un homme déplore:

«Ils ont pratiquement tué toute l'infanterie»

Ses camarades et lui avaient en fait été formés pour l'artillerie, mais ils sont désormais utilisés comme troupes d'infanterie. Il n'a pas été possible de vérifier quand exactement les images ont été tournées, mais l'ISW a également fait état de la vidéo.

«Les munitions sont horribles»

Le combattant critique également l'équipement: «Les munitions sont horribles. Elles ne volent pas et quand elles volent, elles n'explosent pas». Les analystes militaires estiment que l'industrie de défense russe veut accélérer la production de grenades au détriment de la qualité.

Les soldats du 1442e régiment font état de nouveaux revers. Le matin, un combattant d'une autre unité se serait suicidé. «Peut-être parce qu'il avait peur. (...) Les gens s'enfuient, ils se pendent.» Depuis un an, les forces armées n'auraient pas pris de vacances.

Un soldat s'interroge:

«Si nous ne nous rendons pas, ils nous enverront vers une mort certaine. Nos familles s'attendent à ce que nous revenions vivants, alors nous voulons aussi rester en vie. Soit vivre, soit mourir, mais mourir pour quoi?»

En regardant l'armée ukrainienne, il dit: «Ils vont tout simplement tuer les hommes!» De nombreux camarades blessés ne seraient pas évacués du champ de bataille:

«Ils se vident de leur sang et meurent»

Certains blessés arrivent certes à l'hôpital, mais s'ils ne sont que légèrement blessés, ils doivent retourner directement au front. «Ils sont alors à nouveau envoyés vers une mort certaine», dénonce le soldat.

Poutine insiste sur la «contre-offensive infructueuse»

Selon l'ISW, les combattants ont également rapporté que le moral du 1442e régiment était très bas après les annonces de succès de l'Ukraine. Autre lacune: selon les témoignages, les troupes russes doivent se défendre avec des armes de poing, alors que l'armée ukrainienne dispose d'artillerie et est donc militairement supérieure.

Le manque d'équipement et la situation précaire des soldats russes sont régulièrement au centre de cette guerre. Les membres des forces armées se plaignent de plus en plus des conditions de combat, mais Vladimir n'en démord par: tout se déroule comme prévu, la contre-offensive ukrainienne est un échec...

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)