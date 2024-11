Kamala Harris ou Donald Trump qui prendra la présidence des Etats-Unis? Image: shutterstock/keystone/watson

Tous les résultats des élections américaines en direct

Donald Trump va-t-il rempiler pour quatre ans ou les Etats-Unis couronneront-ils leur première présidente avec Kamala Harris? C'est exactement ce qui va se décider cette semaine. Ici, vous pouvez suivre en direct la course à la présidence.

Les Etats-Unis votent et une question intéresse bien au-delà des frontières du pays: qui entrera dans le bureau ovale pour les quatre prochaines années? Mais une partie du Sénat et la Chambre des représentants seront également renouvelés ce 5 novembre 2024. Vous trouverez ici un aperçu de tous les résultats importants concernant les élections américaines:

Election présidentielle américaine

Qui est en tête dans chaque Etat?

Les Etats-Unis votent – les résultats actuels LIVE LIVE État: 05.11.2024 - 14:04 h HARRIS 0 TRUMP 0 269 0 Votes 0 Votes Texas 73 Wahlleute Gewinner*in Kamala Harris Nom % Votes 62% ausgezählt / Briefwahl offen Gagnant 2020 Donald Trump Harris Trump Bascule Gagnant En tête Comptage Ouvert Etats Grands électeurs Source: CNN • CNN • Graphique: watson watson

Aux Etats-Unis, la présidence est attribuée selon le principe du «winner takes it all». Celui qui obtient le plus grand nombre de voix dans un Etat reçoit donc toutes les voix d'électeurs de cet Etat. Plus un Etat est peuplé, plus il y a de voix de grands électeurs. Les seules exceptions sont le Maine et le Nebraska, où les voix sont partagées. Pour gagner, il faut les voix de 270 grands électeurs.

La course se joue dans ces Etats

Tous les résultats en un coup d'œil. LIVE LIVE État: 05.11.2024 - 14:04 h Les plus récents

Swing states

Comptabilisés Alabama 9 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Alaska 3 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Arizona 11 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Arkansas 6 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump California 54 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Colorado 10 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Connecticut 7 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden DC 3 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Delaware 3 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Florida 30 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Georgia 16 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Hawaii 4 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Idaho 4 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Illinois 19 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Indiana 11 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Iowa 6 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Kansas 6 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Kentucky 8 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Louisiana 8 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Maine Harris 3 Trump 1 Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Maryland 10 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Massachusetts 11 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Michigan 15 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Minnesota 10 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Mississippi 6 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Missouri 10 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Montana 4 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Nebraska Harris 1 Trump 4 Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Nevada 6 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden New Hampshire 4 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden New Jersey 14 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden New Mexico 5 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden New York 28 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden North Carolina 16 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump North Dakota 3 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Ohio 17 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Oklahoma 7 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Oregon 8 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Pennsylvania 19 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Rhode Island 4 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden South Carolina 9 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump South Dakota 3 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Tennessee 11 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Texas 40 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Utah 6 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Vermont 3 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Virginia 13 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Washington 12 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden West Virginia 4 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Wisconsin 10 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Wyoming 3 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Arizona 11 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Georgia 16 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Michigan 15 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Nevada 6 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden North Carolina 16 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Donald Trump Pennsylvania 19 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Wisconsin 10 Grands électeurs Prévision Donald Trump Nom % Votes 0% Comptabilisés / Vote postal ouvert État: 05.11.2024 - 14:04 Gagnant 2020 Joe Biden Source: CNN • CNN • Graphique: watson watson Depuis des décennies, de nombreux Etats sont clairement aux mains des démocrates ou des républicains. Depuis 1972, les républicains ont par exemple réussi à remporter l'Utah à chaque élection présidentielle. En revanche, le District de Columbia a toujours été remporté par des candidats démocrates. Inversement, il y a des Etats dont les voix vont tantôt aux républicains, tantôt aux démocrates, ce sont les «swing states». Pour cette année, ce sont les suivants: Arizona, Géorgie, Michigan, Nevada, Caroline du Nord, Pennsylvanie et Wisconsin. Sauf surprise, la course à la présidentielle de 2024 devrait se jouer dans ces sept Etats. Voici les 5 trucs à savoir pour survivre durant les élections américaines Elections législatives Mais les Américains n'éliront pas seulement le chef de l'exécutif, mais aussi le pouvoir législatif - c'est-à-dire le Congrès. Celui-ci se compose du Sénat et de la Chambre des représentants. Sénat État: 05.11.2024 - 14:26 h 28 DEM REP 38 50 28 sièges non soumis aux élections 38 sièges non soumis aux élections Le Sénat se compose de deux représentants de chacun des 50 Etats américains. Ils sont élus tous les six ans selon une procédure échelonnée. En 2024, un tiers de tous les sièges du Sénat sera renouvelé. Pour obtenir une majorité au Sénat, un parti a donc besoin de 51 sièges. Chambre des représentants État: 05.11.2024 - 14:26 h 0 DEM REP 0 218 0.0 % 0.0 % 0 Votes 0 Votes En revanche, la Chambre des représentants reflète la population. Ainsi, les Etats américains sont divisés en ce que l'on appelle des «congressional districts». Chacun de ces districts compte en moyenne 760 000 Américains et Américaines. Il y a 435 de ces districts électoraux, donc également 435 sièges à la Chambre des représentants. Pour obtenir une majorité à la Chambre, un parti a donc besoin de 218 sièges. Tous ces sièges sont mis en jeu tous les deux ans pour le renouvellement. 