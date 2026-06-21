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La Jordanie reprend les exécutions après neuf ans de moratoire

La Jordanie reprend les exécutions après neuf ans de moratoire

Six hommes condamnés pour le meurtre de membres des forces de sécurité ont été exécutés dimanche, dans des affaires de terrorisme et de criminalité.
21.06.2026, 16:2321.06.2026, 16:24
Les ministres des Affaires étrangères d&#039;Arabie saoudite, d&#039;Egypte, de Turquie, du Qatar, de la Jordanie, des Emirats arabes unis, d&#039;Indonésie et du Pakistan ont &quot;fermement condamné ...
La Jordanie a procédé dimanche à l’exécution de six condamnés à mort, mettant fin à un moratoire de neuf ans sur l’application de la peine capitale.Keystone

La Jordanie a exécuté dimanche six hommes condamnés pour le meurtre de membres des forces de sécurité, mettant fin à un moratoire de neuf ans sur l'application de la peine de mort, a indiqué le gouvernement.

Les six hommes ont été condamnés dans «des affaires de terrorisme et des affaires criminelles», a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mohammed Momani, dans un communiqué.

Deux étaient impliqués dans une affaire datant de 2018, dans laquelle six membres des forces de sécurité avaient été tués dans la ville de Salt, dans le centre-ouest du pays.

Un autre a été condamné pour le meurtre d'un haut responsable de la police lors de manifestations contre la hausse des prix du carburant en 2022.

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Les autres étaient impliqués dans des affrontements entre 2014 et 2018, durant lesquels des membres des forces de sécurité avaient été tués, sur fond d'affaires de trafic de drogue.

Selon Momani, plus de 100 personnes se trouvent toujours dans le couloir de la mort en Jordanie et les exécutions seront menées «une par une».

Les dernières exécutions dans le royaume remontaient à 2017, lorsque 15 personnes avaient été pendues, dont dix condamnées dans des affaires de «terrorisme».

Momani a affirmé que les dernières exécutions devaient rendre justice «à ceux qui sont morts en protégeant» le pays. (dal/ats/afp)

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