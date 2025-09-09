ciel couvert20°
DE | FR
burger
International
Qatar

Explosions dans la capitale du Qatar: Israël dit avoir frappé le Hamas

L&#039;explosion à Doha a eu lieu ce mardi 9 septembre dans l&#039;après-midi.
Explosion à Doha.Image: X

Explosions dans la capitale du Qatar: Israël dit avoir frappé le Hamas

Des explosions ont retenti à Doha. Israël revendique une frappe contre le Hamas, tandis que le Qatar dénonce l'attaque.
09.09.2025, 15:5709.09.2025, 16:13
Plus de «International»

Des explosions ont été entendues mardi à Doha, la capitale du Qatar, de la fumée se dégageait dans le ciel de la citée. Les explosions ont eu lieu dans un complexe abritant le Hamas, selon un journaliste de l'AFP à Doha. La police en a bloqué l'accès.

On fait le point 👇
Frappe israélienne à Doha?Que dit le Hamas?Que dit l'Iran?Que dit le Qatar?Que disent les Etats-Unis?

Frappe israélienne à Doha?

L'armée israélienne a annoncé mardi, dans la foulée, avoir mené une frappe contre des «hauts responsables» du mouvement islamiste palestinien Hamas, peu de temps après que des explosions ont été entendues à Doha au Qatar. Sans préciser le lieu de l'attaque.

«L'armée et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont mené une frappe ciblée contre la haute direction de l'organisation terroriste Hamas», dit l'armée dans un communiqué:

«Depuis des années, ces membres de la direction du Hamas dirigent les opérations de l'organisation terroriste, sont directement responsables du massacre brutal du 7-Octobre et ont orchestré et géré la guerre contre l'Etat d'Israël»

Fin août, le chef de l'armée israélienne Eyal Zamir avait affirmé que son pays «atteindrait» les dirigeants du Hamas se trouvant à l'étranger.

Que dit le Hamas?

Un responsable du Hamas à Gaza a dit mardi à l'AFP qu'Israël avait visé les négociateurs du mouvement islamiste palestinien réunis à Doha, au Qatar.

«Dans un nouveau crime sioniste, la délégation des négociateurs du Hamas a été prise pour cible alors qu'elle était réunie à Doha pour discuter de la proposition du président Trump en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza», a dit ce responsable, qui n'a pas souhaité donner son nom.

epa12361891 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu visits the scene of a shooting incident in Jerusalem, 08 September 2025. At least five people were killed and several others injured by gunfire af ...
Benjamin Netanyahou.Keystone

La semaine dernière, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a ordonné l'ouverture de négociations pour libérer tous les otages, quelques jours après l'aval donné par le Hamas à une nouvelle proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs (Egypte, Qatar et Etats Unis).

Le Djihad islamique, deuxième groupe armé palestinien de la bande de Gaza, a condamné mardi l'attaque menée par Israël contre des dirigeants du Hamas.

Que dit l'Iran?

L'Iran, principal soutien du Hamas, a condamné mardi des frappes revendiquées par Israël ayant visé des responsables du mouvement islamiste palestinien à Doha.

Attaque au Qatar à Doha.
De nombreux tweets montrent la fumée s'élever.Image: X

«Cet acte extrêmement dangereux et criminel constitue une violation flagrante de toutes les règles et réglementations internationales, une atteinte à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale du Qatar», a déclaré à la télévision d'Etat le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï.

Que dit le Qatar?

Le Qatar a affirmé que ces frappes ont visé les domiciles de dirigeants du Hamas et condamné une attaque «lâche». L'Iran pour sa part a dénoncé une «violation flagrante» de la part d'Israël.

Que disent les Etats-Unis?

L'ambassade des Etats-Unis au Qatar a appelé mardi ses ressortissants dans le pays à «rester à l'abri» après l'attaque israélienne «Nous avons vu des informations faisant état de frappes de missiles à Doha. L'ambassade des Etats-Unis a ordonné à son personnel de rester à l'abri dans ses locaux. Il est conseillé aux citoyens américains de rester à l'abri et de suivre les mises à jour», a-t-elle écrit sur son compte X.

Développement suit... (jah avec afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Ces réservistes israéliens refusent de continuer leur service à Gaza
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
2
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Surtourisme: Paris veut lutter contre cette «invasion»
«Entre 500 et 600» autocars touristiques sillonnent chaque jour les rues parisiennes, occupant l'espace et déversant des flots de visiteurs. Alors que les riverains se plaignent de nuisances, la mairie de la capitale française veut sévir contre cette forme de tourisme. Reportage.
Au pied de la butte Montmartre à Paris, des dizaines d'autocars déposent et collectent leurs flots de touristes, stationnant en double file ou tournant sur le boulevard. «Une invasion», selon Julie Meynard, riveraine, et des nuisances qui alarment la mairie.
L’article