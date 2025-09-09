Explosion à Doha. Image: X

Explosions dans la capitale du Qatar: Israël dit avoir frappé le Hamas

Des explosions ont retenti à Doha. Israël revendique une frappe contre le Hamas, tandis que le Qatar dénonce l'attaque.

Des explosions ont été entendues mardi à Doha, la capitale du Qatar, de la fumée se dégageait dans le ciel de la citée. Les explosions ont eu lieu dans un complexe abritant le Hamas, selon un journaliste de l'AFP à Doha. La police en a bloqué l'accès.

Frappe israélienne à Doha?

L'armée israélienne a annoncé mardi, dans la foulée, avoir mené une frappe contre des «hauts responsables» du mouvement islamiste palestinien Hamas, peu de temps après que des explosions ont été entendues à Doha au Qatar. Sans préciser le lieu de l'attaque.

«L'armée et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont mené une frappe ciblée contre la haute direction de l'organisation terroriste Hamas», dit l'armée dans un communiqué:

«Depuis des années, ces membres de la direction du Hamas dirigent les opérations de l'organisation terroriste, sont directement responsables du massacre brutal du 7-Octobre et ont orchestré et géré la guerre contre l'Etat d'Israël»

Fin août, le chef de l'armée israélienne Eyal Zamir avait affirmé que son pays «atteindrait» les dirigeants du Hamas se trouvant à l'étranger.

Que dit le Hamas?

Un responsable du Hamas à Gaza a dit mardi à l'AFP qu'Israël avait visé les négociateurs du mouvement islamiste palestinien réunis à Doha, au Qatar.

«Dans un nouveau crime sioniste, la délégation des négociateurs du Hamas a été prise pour cible alors qu'elle était réunie à Doha pour discuter de la proposition du président Trump en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza», a dit ce responsable, qui n'a pas souhaité donner son nom.

Benjamin Netanyahou. Keystone

La semaine dernière, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a ordonné l'ouverture de négociations pour libérer tous les otages, quelques jours après l'aval donné par le Hamas à une nouvelle proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs (Egypte, Qatar et Etats Unis).

Le Djihad islamique, deuxième groupe armé palestinien de la bande de Gaza, a condamné mardi l'attaque menée par Israël contre des dirigeants du Hamas.

Que dit l'Iran?

L'Iran, principal soutien du Hamas, a condamné mardi des frappes revendiquées par Israël ayant visé des responsables du mouvement islamiste palestinien à Doha.

De nombreux tweets montrent la fumée s'élever. Image: X

«Cet acte extrêmement dangereux et criminel constitue une violation flagrante de toutes les règles et réglementations internationales, une atteinte à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale du Qatar», a déclaré à la télévision d'Etat le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï.

Que dit le Qatar?

Le Qatar a affirmé que ces frappes ont visé les domiciles de dirigeants du Hamas et condamné une attaque «lâche». L'Iran pour sa part a dénoncé une «violation flagrante» de la part d'Israël.



Que disent les Etats-Unis?

L'ambassade des Etats-Unis au Qatar a appelé mardi ses ressortissants dans le pays à «rester à l'abri» après l'attaque israélienne «Nous avons vu des informations faisant état de frappes de missiles à Doha. L'ambassade des Etats-Unis a ordonné à son personnel de rester à l'abri dans ses locaux. Il est conseillé aux citoyens américains de rester à l'abri et de suivre les mises à jour», a-t-elle écrit sur son compte X.



Développement suit... (jah avec afp)