Un camp de réfugiés pour Ukrainiens en Moldavie. Jamais auparavant, depuis la création du HCR en 1951, une telle crise n'avait connu une croissance aussi rapide. Image: keystone

4 graphiques qui montrent d'où viennent et où vont les réfugiés dans le monde

Pour la première fois, plus de 100 millions de personnes sont en fuite dans le monde. Près d'un quart d'entre elles doivent se réfugier à l'étranger, selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). D'où fuient-ils et où vont-ils? Aperçu.

Reto Fehr

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a parlé cette semaine d'une «étape dramatique». Pour la première fois, plus de 100 millions de personnes sont actuellement en fuite. Fin 2021, ils étaient encore près de 90 millions.

La raison de cette augmentation est la guerre russe contre l'Ukraine, ainsi que les crises en Afghanistan et dans d'autres pays. Ces dernières années, ce sont surtout les déplacés internes qui ont augmenté. En outre, depuis 2019, près de 4,5 millions de personnes ont été déplacées rien qu'au Venezuela.

Environ un tiers des personnes déplacées (environ 31,5 millions) ont dû se réfugier à l'étranger. Nous nous focalisons sur ce groupe dans les trois graphiques suivants.

Leurs lieux de destination

Parmi les réfugiés ayant dû se déplacer à l'étranger, donc, 72% (22,7 millions) ont trouvé refuge dans un pays voisin. En outre, 83% ont été accueillis par des pays à revenu faible ou intermédiaire, tandis que 27% (8,5 millions) ont cherché refuge dans les pays les moins développés.

Avec environ 3,8 millions de personnes, c'est en Turquie que l'on trouve le plus grand nombre de personnes déplacées. Presque tous sont originaires de Syrie. La Colombie est actuellement le deuxième pays à avoir accueilli le plus de réfugiés. Il s'agit presque exclusivement de personnes originaires du Venezuela voisin. En Europe, c'est l'Allemagne qui a accueilli le plus de réfugiés. Fin 2021, 40 pays avaient accueilli plus de réfugiés que la Suisse, selon le HCR. Chez nous, ils étaient environ 120'000 avant la guerre en Ukraine. Pour ce qu'il en est aujourd'hui, vous pouvez aller au point 3 ci-dessous.

D'où viennent les réfugiés?

Fin 2021, 69% de tous les réfugiés provenaient de cinq pays seulement. Il s'agit de:

Syrie: 6'848'845 Afghanistan: 2'712'858 Soudan du Sud: 2'362'759 Myanmar: 1'177'029 RD Congo: 908'401

Dans le graphique ci-dessous, tous les pays d'origine des réfugiés. Les 12'593 Tibétains comptent parmi les réfugiés de la Chine. Environ 55'000 sont enregistrés comme apatrides, et pour environ 100'000, l'origine n'est pas connue.

Fait marquant: cinq réfugiés sont également expulsés de divers pays européens. Selon le HCR, cela représente 1 à 5 réfugiés. Le HCR ne précise pas la raison pour laquelle les personnes ont fui.

Les réfugiés en Suisse

Avant la guerre en Ukraine, les Erythréens représentaient le plus grand groupe de réfugiés en Suisse, avec près de 40'000 personnes. Ces dernières semaines, environ 55'000 Ukrainiens supplémentaires sont arrivés dans le pays.

Tous les pays comptant au moins 1000 réfugiés en Suisse sont mentionnés dans ce graphique. Le HCR a regroupé la Serbie et le Kosovo.