Joe Biden moqué après s'être assoupi en pleine COP26

Ces Youtubeurs hommes ont (aussi) des astuces make-up à partager

Que ce soit un homme ou une femme qui nous dispense ses tips de pros pour apprendre à ne plus massacrer son trait d’eye-liner, finalement, quelle importance, tant que c'est réussi?

Le Britannique Robert Welsh est une (petite) star des réseaux sociaux, suivi par plus de 880'000 abonnés sur YouTube et 278'000 sur Instagram. Clairement, il gagne à être (plus) connu: il distille ses conseils en matière de maquillage avec une pointe d'humour pince-sans-rire so british.

Ses comptes rendus de beauty hacks trouvés sur TikTok, avec un juste équilibre entre ironie et bienveillance à l'égard des utilisateurs, donnent envie de cliquer sur «lire la vidéo suivante» pendant des heures.

Ce …