ciel couvert11°
DE | FR
burger
International
Religions

La star des prêtres sexy de Rome n'a jamais été homme d'Eglise

La star des «prêtres sexy» est une arnaque: watson sous le choc

Pendant des années, des milliers de touristes ont acheté le célèbre calendrier des «prêtres sexy» sans connaître la vérité sur sa star. L'un d'entre eux veille sur la rédaction de watson.
18.05.2026, 16:2418.05.2026, 16:24

La photo en noir et blanc de son visage souriant s'affiche dans chaque kiosque de Rome, en couverture de l'omniprésent calendrier des «prêtres sexy» vendu aux touristes. Mais Giovanni Galizia a révélé lundi n'avoir jamais été homme d'Eglise.

Le mythique calendrier des prêtres de watson n&#039;est qu&#039;un mensonge.
Le mythique calendrier des prêtres.Image: watson

Dans un entretien accordé au quotidien La Repubblica, cet instructeur de personnel navigant, aujourd'hui âgé de 39 ans, raconte avoir revêtu la soutane pour plaisanter avec un photographe, lorsqu'il avait 17 ans.

«Je ne vois rien de sexy sur cette photo..., il n'y a rien de sensuel», a confié Galizia au journal à propos du cliché qui orne le Calendario Romano, un calendrier annuel où les mois sont illustrés par la photographie d'un homme en col romain.

Aujourd'hui, a-t-il ajouté, «le temps a passé, et ça se voit». «Ce que je peux assurer, c'est que je n'ai jamais été prêtre», a-t-il insisté, ajoutant que d'autres modèles pourraient être dans le même cas.

Un monument chez watson

D'innombrables touristes achètent chaque année ce calendrier – vendu plus de dix euros – en tant que souvenir de leur passage au siège de l'Eglise catholique, où les membres du clergé ne sont pas toujours connus pour leur plastique.

Le camlendrier des prêtres sexy trône fièrement dans les bureaux de watson.
Le calendrier des «prêtres sexy» trône fièrement dans les bureaux de watson.Image: watson

L'objet mythique est même agrippé aux fenêtres de watson depuis 2023. Bien que des rumeurs sur l'authenticité de ces prêtres aient circulé dans les locaux, la funeste confirmation de ce lundi enterre à jamais un mythe. «Une page d'histoire se tourne», aurait dit un journaliste, touché par cette révélation.

Au origines de la tromperie

C'est en 2004 qu'un photographe travaillant sur l'image des villes italiennes lui propose de participer à une prise de vue. «C'était un jeu, il avait tout préparé», y compris la soutane, a raconté M. Galizia. La photographie a été prise à Palerme, en Sicile, et il «n'a jamais demandé un euro» en échange, a-t-il précisé.

Giovanni Galizia a expliqué que si son visage est célèbre à Rome, il peut passer inaperçu ailleurs, même si ses amis de passage dans la capitale italienne lui «envoient toujours une photo du calendrier». (jah avec afp)

L'actu internationale jour et nuit
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
de Christoph Cöln
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
1
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
de Bojan Stula
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
de Team watson
Thèmes
Cet engin volant sort tout droit de «Star Wars»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici les pays qui ont le plus exécuté de personnes en 2025
Une poignée de gouvernements «déterminés à régner par la peur» a fait grimper le nombre de mises à mort recensées par Amnesty International en 2025. La Chine, l'Iran et l'Arabie saoudite affichent les chiffres les plus élevés.
L'an dernier, le nombre d'exécutions a augmenté de manière «vertigineuse» à travers le monde. C'est le cri d'alarme lancé ce lundi par Amnesty International. L'ONG a recensé 2707 mises à mort en 2025, un chiffre en hausse de 78% par rapport à l'année précédente. Il s'agit du plus haut niveau jamais enregistré par l’organisation depuis 1981, précise-t-on.
L’article