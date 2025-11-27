L'attaque est survenue sur une plage de Crowdy Bay, une région isolée à environ 250 kilomètres au nord de Sydney (image d'archives). Image: www.imago-images.de

La jeune femme tuée par un requin en Australie est une Suissesse

Une attaque de requin fait un mort et un blessé jeudi au nord de Sydney. Les deux victimes sont des touristes suisses d'une vingtaine d'années.

Une jeune Suissesse a été mortellement blessée jeudi dans une attaque de requin dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dans l'est de l'Australie. Egalement victime de l'attaque, son compagnon a été transporté à l'hôpital dans un état critique, selon la police.

Les deux victimes sont des touristes suisses, a indiqué la police locale, confirmant une information du journal australien Sydney Morning Herald.

Les deux victimes sont âgées d'une vingtaine d'années, a précisé la police dans un communiqué. Le jeune homme a été transporté à l'hôpital John Hunter avec de graves blessures à la jambe. La jeune femme est décédée sur le lieu de l'accident.

Une région isolée

Des experts vont maintenant déterminer le type de requin responsable de l'attaque, ajoute le communiqué.

L'incident s'est produit à Crowdy Bay, près du camping Kylies Beach, à environ 350 kilomètres au nord de Sydney. La région est isolée, mais très appréciée dans habitants et des visiteurs pour la beauté de ses paysages. (jzs/ats)