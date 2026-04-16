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Péter Magyar a croisé Viktor Orbán et s'est moqué de lui

Vidéo: watson

L'homme qui a battu Orban se moque de lui

Péter Magyar s'est moqué de son ancien rival, Viktor Orban, en s'inspirant d'une photographie de Martin Scorsese. Le geste est devenu viral sur Internet.
16.04.2026, 16:5816.04.2026, 16:58

Le futur Premier ministre hongrois, Péter Magyar, se trouvait avec son équipe sur l'un des balcons du palais Sándor, la résidence officielle du présidence de la République. C’est de là qu’il a aperçu l’actuel chef du gouvernement, Viktor Orban, en train de déambuler sur un balcon situé juste en face.

Péter Magyar a saisi l'occasion pour se mettre en scène et faire un geste moqueur qui est depuis devenu viral: il a levé les bras pour imiter le célèbre mème Absolute Cinema.

Vidéo: watson

Ce geste fait référence à une photographie issue d’un entretien de Martin Scorsese avec le New York Times. Sur la Toile, le cliché – accompagné de la mention Absolute Cinema –, est depuis utilisé pour souligner le caractère particulièrement cinématographique, voire surréaliste, d’une situation.

Le mème en question 👇🏻

Le mème Absolute Cinema.
Le mème Absolute Cinema.Image: Philipp montgomery | new york times

Après plus de seize ans de règne ininterrompu, le Fidesz de Viktor Orban a été balayé par le parti TISZA de Péter Magyar, qui a remporté une majorité des deux tiers lors des élections du 12 avril dernier. De quoi justifier, sans aucun doute, l'usage de cette référence au septième art. (msh)

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