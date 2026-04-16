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L'homme qui a battu Orban se moque de lui

Péter Magyar s'est moqué de son ancien rival, Viktor Orban, en s'inspirant d'une photographie de Martin Scorsese. Le geste est devenu viral sur Internet.

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Le futur Premier ministre hongrois, Péter Magyar, se trouvait avec son équipe sur l'un des balcons du palais Sándor, la résidence officielle du présidence de la République. C’est de là qu’il a aperçu l’actuel chef du gouvernement, Viktor Orban, en train de déambuler sur un balcon situé juste en face.

Péter Magyar a saisi l'occasion pour se mettre en scène et faire un geste moqueur qui est depuis devenu viral: il a levé les bras pour imiter le célèbre mème Absolute Cinema.

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Ce geste fait référence à une photographie issue d’un entretien de Martin Scorsese avec le New York Times. Sur la Toile, le cliché – accompagné de la mention Absolute Cinema –, est depuis utilisé pour souligner le caractère particulièrement cinématographique, voire surréaliste, d’une situation.

Le mème en question 👇🏻 Le mème Absolute Cinema. Image: Philipp montgomery | new york times

Après plus de seize ans de règne ininterrompu, le Fidesz de Viktor Orban a été balayé par le parti TISZA de Péter Magyar, qui a remporté une majorité des deux tiers lors des élections du 12 avril dernier. De quoi justifier, sans aucun doute, l'usage de cette référence au septième art. (msh)