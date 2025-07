Violente explosion à Rome: il y aurait plusieurs blessés

L'un des plus dangereux criminels a été arrêté en Equateur

«Nous avons été réveillés par une détonation, on aurait dit une bombe, un attentat», raconte une riveraine. «On ne comprenait pas ce qui se passait, toutes les vitres ont tremblé», renchérit un voisin. (jzs)

Selon un premier bilan d'Ansa, il y aurait 21 blessés, dont des secouristes et des passants. Mais aucun cas grave n'est pour l'heure à déplorer.

Le sombre règne de Diddy continue

Depuis près de deux ans, on annonçait sa chute, sa fin, sa déchéance. Passé expert dans l'art de survivre, Sean Combs a remporté une victoire presque totale cette semaine à New York. Il passera un minimum de temps derrière les barreaux, avant de retourner à sa vie étincelante de luxe et d'excès. Sous une forme ou une autre.

A la lecture du verdict, il a joint les mains et murmuré un «merci, merci». Avant de tomber à genoux, les avant-bras posés sur la chaise en cuir noir de la défense. Et de prier, tête baissée, les cheveux devenus blancs, symbole de ses dix mois de séjour en prison. Comme un halo. Un martyr.