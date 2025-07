Dizaines de partisans de Palestine Action arrêtés au Royaume-Uni

Les inondations au Texas ont fait plus de 100 morts

Celui-ci a été interdit quelques jours après que des militants se sont introduits sur une base de l'armée de l'air en Angleterre, où ils ont maculé de peinture rouge deux avions militaires. Quatre personnes ont été inculpées et placées en détention provisoire dans cette affaire. (ats/vz)

Le parlement britannique a approuvé début juillet l'interdiction et le classement en tant qu'«organisation terroriste» du mouvement.

La semaine dernière, ce sont 72 personnes qui avaient été arrêtées lors de manifestations de Palestine Action dans tout le pays, et 29 personnes la semaine précédente.

«Le gouvernement britannique est complice du génocide israélien contre les Palestiniens. Il tente de réduire au silence ceux qui dénoncent cette complicité», a accusé sur X le groupe Defend Our Juries, qui a organisé les rassemblements.

Neuf personnes ont été arrêtées dans une autre manifestation londonienne et huit à Truro dans le sud-ouest de l'Angleterre. Des rassemblements à Edimbourg, Bristol et Manchester ont en outre mené à l'interpellation d'au moins 35 manifestants, a indiqué la police.

Les manifestants réclament un embargo sur les armes et des sanctions envers Israël.

Plus d'une centaine de partisans de Palestine Action ont été interpellés samedi au Royaume-Uni. Ils manifestaient leur soutien à ce groupe propalestinien interdit depuis début juillet et classé comme «organisation terroriste».

