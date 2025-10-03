ciel couvert11°
DE | FR
burger
International
Royaume-Uni

La Grande-Bretagne s'inquiète de la menace russe dans l'espace

A satellite antenna is pointing at the sky outside the Esrange Space Center, a base deep in the Swedish forest and a part of Europe&#039;s hope to compete in the space race in Kiruna, Sweden, Tuesday, ...
Une antenne satellite à Kiruna, en Suède (image prétexte).Keystone

La Grande-Bretagne s'inquiète de la menace russe dans l'espace

Le chef du commandement spatial britannique s'est dit vendredi «très inquiet» des tentatives de brouillage «constantes» et du pistage des satellites militaires britanniques par la Russie, dans un entretien à la BBC.
03.10.2025, 18:0403.10.2025, 18:04

Même s'ils sont équipés de technologies anti-brouillage, «nous constatons que nos satellites sont brouillés par les Russes de manière assez constante», a déclaré le major général Paul Tedman, précisant ensuite que cela se produisait «chaque semaine».

Le Royaume-Uni possède six satellites militaires en orbite, pour des missions de communication et de surveillance. Le haut responsable de l'armée explique également que des satellites russes s'approchent régulièrement de satellites militaires britanniques.

Cette planète «vagabonde» engloutit six milliards de tonnes par seconde

«Ils s'intéressent à ce que nous faisons et volent relativement près» des satellites britanniques, a déclaré le major général. Selon lui, ces tentatives ont augmenté depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

Espace suroccupé

Il se dit «très inquiet» de ces menaces, et plus généralement de la congestion croissante de l'espace, où coexistent des milliers de satellites.

Les pays occidentaux et leurs rivaux s'accusent mutuellement de chercher à militariser l'espace, nourrissant le risque d'une course à l'armement dans le cosmos et donc d'un affrontement.

La semaine dernière, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius a annoncé que l'Allemagne allait lancer un programme de défense spatiale de 35 milliards d'euros. Il avait accusé la Russie et la Chine d'avoir «rapidement développé leurs capacités à mener une guerre dans l'espace».

Ryugu bouleverse la théorie sur l’origine de l’eau sur notre planète

Manoeuvres de satellites

«Les Chinois ont de loin les capacités les plus sophistiquées, mais les Russes ont davantage la volonté d'utiliser leurs systèmes», a insisté de son côté le chef du commandement spatial britannique, qui plaide pour que le Royaume-Uni investisse davantage.

Le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont conduit le mois dernier leurs premières manoeuvres de satellites coordonnées dans l'espace. «Nous menons actuellement, avec nos alliés, des opérations orbitales avancées pour protéger et défendre nos intérêts nationaux et militaires communs dans l'espace», a expliqué Paul Tedman.

Le ministère britannique de la Défense a annoncé vendredi qu'il développait des capteurs capables de détecter des lasers actionnés «par des adversaires» pour suivre l'emplacement des satellites, les aveugler ou pour intercepter et interrompre les communications. (sda/ats/afp)

Plus d'articles sur (ou dans) l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
de Niclas Staritz
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
de Dorothea Meadows

Les images spectaculaires du télescope James Webb

1 / 21
Les images spectaculaires du télescope James Webb
La nébuleuse de la Lyre prise en photo par le télescope James Webb.
source: esa/webb
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design
Le rapporteur suisse de l'ONU inquiet du plan Trump pour Gaza
Nicolas Levrat et quelques 30 experts mettent en garde contre l'imposition d'un plan de paix «à tout prix» dans le territoire palestinien. Ils appellent Donald Trump à prévoir un dispositif qui soit conforme au droit international.
Le rapporteur spécial de l'ONU sur les minorités, le Fribourgeois Nicolas Levrat, et plus de 30 de ses homologues indépendants sont inquiets de certaines parties du plan de paix de Donald Trump. Ils saluent en revanche celles sur le cessez-le-feu, la libération des détenus et l'assistance humanitaire.
L’article