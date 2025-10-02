ciel clair
DE | FR
burger
International
Sciences

Une découverte «brouille la frontière entre planètes et étoiles»

Une vue d&#039;artiste de la fascinante planète vagabonde Cha 1107-7626.
Une animation 3D de la fascinante planète vagabonde Cha 1107-7626.visualisation: ESO/L. Calçada/M. Kornmesser

Cette planète «vagabonde» engloutit six milliards de tonnes par seconde

Des astronomes ont fait la découverte d'une impressionnante planète géante ayant des propriétés comparables à celles d'une étoile.
02.10.2025, 21:0302.10.2025, 21:03
Bénédicte REY, Paris / AFP

Isolée dans l'espace, une «planète vagabonde» en formation a été observée en train d'engloutir six milliards de tonnes de gaz et poussières par seconde, une croissance record qui «brouille la frontière» entre planètes et étoiles, selon les scientifiques.

Contrairement à la Terre, Mars ou Jupiter, qui orbitent autour de notre Soleil, une planète vagabonde flotte librement dans l'espace sans être liée à une étoile.

Des objets stellaires qui fascinent et interrogent

On estime qu'il en existerait des trillions dans la Voie lactée, et un nombre incalculable à l'échelle de l'Univers.

Ryugu bouleverse la théorie sur l’origine de l’eau sur notre planète

Difficiles à observer, ces objets intriguent les astronomes, car ils ne sont «ni des planètes ni des étoiles au sens strict», explique Alexander Scholz, astronome à l'Université de Saint-Andrews (Royaume-Uni) et coauteur d'une étude publiée jeudi dans The Astrophysical Journal Letters. Le chercheur poursuit:

Alexander Scholz.
Alexander ScholzImage: Université de Saint-Andrews
«Leur origine reste une question ouverte: s'agit-il d'objets de très faible masse formés comme des étoiles, ou de planètes géantes éjectées de leur système natal?»

Grâce aux observations effectuées avec le Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO) au Chili et aux données recueillies par le télescope spatial James Webb, lui et ses collègues ont assisté à la spectaculaire poussée de croissance de l'une d'entre elles.

Et ce qu'ils ont découvert «brouille la frontière entre étoiles et planètes», estime dans un communiqué de l'ESO Belinda Damian, coautrice de l'étude et également astronome à l'Université de Saint-Andrews.

Une planète-étoile encore au stade juvénile

Situé à environ 620 années-lumière de la Terre dans la constellation du Caméléon, l'objet nommé «Cha 1107-7626» a une masse cinq à dix fois supérieure à celle de la géante gazeuse Jupiter.

Agée d'«1 à 2 millions d'années», elle est encore dans sa «petite enfance», raconte Scholz. Sa croissance est alimentée par un disque de gaz et de poussière qui l'entoure, lors d'un processus appelé «accrétion».

Ce «fossile» cosmique remet en cause l'énigme de la «Planète 9»

En août dernier, elle s'est mise à engloutir de la matière au rythme faramineux de six milliards de tonnes par seconde, soit huit fois plus vite que quelques mois auparavant. Victor Almendros-Abad, astronome à l'Observatoire de Palerme et Italie et auteur principal de l'étude, détaille pour l'ESO:

«Il s'agit du rythme d'accrétion le plus intense jamais observé pour un objet de masse planétaire»

En comparant la lumière émise avant et pendant l'éruption, les scientifiques ont découvert que l'activité magnétique semble avoir joué un rôle dans le processus. Un phénomène jusqu'ici uniquement observé chez les étoiles.

Des caractéristiques extraordinaires

En outre, la chimie du disque entourant Cha 1107-7626 a changé durant cet épisode de croissance accélérée: de la vapeur d'eau a été détectée pendant l'accrétion, mais pas avant. Un phénomène là aussi déjà observé chez des étoiles, mais jamais lors de la formation d'une planète. L'un des autres coauteurs, Ray Jayawardhana, résume dans un communiqué de l'université américaine Johns-Hopkins:

«Nos nouvelles découvertes suggèrent que certains objets comparables à des planètes géantes se forment comme les étoiles, à partir de nuages de gaz et de poussière en contraction, accompagnés de leurs propres disques, et traversent des épisodes de croissance, tout comme les étoiles nouveau-nées.»
Des astronomes observent la naissance d'un nouveau système solaire

Mais, comme Cha 1107-7626 a une masse comparable à celle des planètes géantes, elle aura donc aussi «des caractéristiques similaires» à celles-ci, comme l'énonce Scholz:

«Elle n'est pas assez massive pour déclencher des réactions de fusion dans son noyau et se refroidira inévitablement en vieillissant»

L'idée qu'un objet planétaire puisse se comporter comme une étoile est «fascinante» et «nous invite à nous interroger sur ce que pourraient être les mondes au-delà du nôtre à leurs premiers stades d'évolution», conclut Amelia Bayo, coautrice et astronome à l'ESO, dans le communiqué de l'Observatoire.

Plus d'articles sur (ou dans) l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
de Niclas Staritz
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
de Dorothea Meadows
Thèmes
Les images spectaculaires du télescope James Webb
1 / 21
Les images spectaculaires du télescope James Webb
La nébuleuse de la Lyre prise en photo par le télescope James Webb.
source: esa/webb
partager sur Facebookpartager sur X
Vous allez bientôt pouvoir aller dans l'espace sans fusée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
«C'était l'énigme cachée»: il révèle les secrets de la Chouette d'Or
Lancée en France en 1993, la plus longue chasse au trésor du monde s'est terminée le 2 octobre 2024. Un an après, Michel Becker, son cocréateur, publie un livre expliquant les solutions de La Chouette d'Or. Dans un entretien exclusif, il révèle que l'aventure pourrait se poursuivre en Suisse et évoque le rôle décisif joué par un canard.
En 1993, une chouette en bronze était enterrée quelque part en France avec une promesse simple: quiconque la retrouverait pourrait l'échanger contre la version originale en or et en diamant, d'une valeur estimée à plus de 150 000 euros. C'était le début de la plus longue chasse au trésor du monde.
L’article