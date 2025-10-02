Une animation 3D de la fascinante planète vagabonde Cha 1107-7626. visualisation: ESO/L. Calçada/M. Kornmesser

Cette planète «vagabonde» engloutit six milliards de tonnes par seconde

Des astronomes ont fait la découverte d'une impressionnante planète géante ayant des propriétés comparables à celles d'une étoile.

Bénédicte REY, Paris / AFP

Isolée dans l'espace, une «planète vagabonde» en formation a été observée en train d'engloutir six milliards de tonnes de gaz et poussières par seconde, une croissance record qui «brouille la frontière» entre planètes et étoiles, selon les scientifiques.

Contrairement à la Terre, Mars ou Jupiter, qui orbitent autour de notre Soleil, une planète vagabonde flotte librement dans l'espace sans être liée à une étoile.

Des objets stellaires qui fascinent et interrogent

On estime qu'il en existerait des trillions dans la Voie lactée, et un nombre incalculable à l'échelle de l'Univers.

Difficiles à observer, ces objets intriguent les astronomes, car ils ne sont «ni des planètes ni des étoiles au sens strict», explique Alexander Scholz, astronome à l'Université de Saint-Andrews (Royaume-Uni) et coauteur d'une étude publiée jeudi dans The Astrophysical Journal Letters. Le chercheur poursuit:

Alexander Scholz Image: Université de Saint-Andrews

«Leur origine reste une question ouverte: s'agit-il d'objets de très faible masse formés comme des étoiles, ou de planètes géantes éjectées de leur système natal?»

Grâce aux observations effectuées avec le Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO) au Chili et aux données recueillies par le télescope spatial James Webb, lui et ses collègues ont assisté à la spectaculaire poussée de croissance de l'une d'entre elles.

Et ce qu'ils ont découvert «brouille la frontière entre étoiles et planètes», estime dans un communiqué de l'ESO Belinda Damian, coautrice de l'étude et également astronome à l'Université de Saint-Andrews.

Une planète-étoile encore au stade juvénile

Situé à environ 620 années-lumière de la Terre dans la constellation du Caméléon, l'objet nommé «Cha 1107-7626» a une masse cinq à dix fois supérieure à celle de la géante gazeuse Jupiter.

Agée d'«1 à 2 millions d'années», elle est encore dans sa «petite enfance», raconte Scholz. Sa croissance est alimentée par un disque de gaz et de poussière qui l'entoure, lors d'un processus appelé «accrétion».

En août dernier, elle s'est mise à engloutir de la matière au rythme faramineux de six milliards de tonnes par seconde, soit huit fois plus vite que quelques mois auparavant. Victor Almendros-Abad, astronome à l'Observatoire de Palerme et Italie et auteur principal de l'étude, détaille pour l'ESO:

«Il s'agit du rythme d'accrétion le plus intense jamais observé pour un objet de masse planétaire»

En comparant la lumière émise avant et pendant l'éruption, les scientifiques ont découvert que l'activité magnétique semble avoir joué un rôle dans le processus. Un phénomène jusqu'ici uniquement observé chez les étoiles.

Des caractéristiques extraordinaires

En outre, la chimie du disque entourant Cha 1107-7626 a changé durant cet épisode de croissance accélérée: de la vapeur d'eau a été détectée pendant l'accrétion, mais pas avant. Un phénomène là aussi déjà observé chez des étoiles, mais jamais lors de la formation d'une planète. L'un des autres coauteurs, Ray Jayawardhana, résume dans un communiqué de l'université américaine Johns-Hopkins:

«Nos nouvelles découvertes suggèrent que certains objets comparables à des planètes géantes se forment comme les étoiles, à partir de nuages de gaz et de poussière en contraction, accompagnés de leurs propres disques, et traversent des épisodes de croissance, tout comme les étoiles nouveau-nées.»

Mais, comme Cha 1107-7626 a une masse comparable à celle des planètes géantes, elle aura donc aussi «des caractéristiques similaires» à celles-ci, comme l'énonce Scholz:

«Elle n'est pas assez massive pour déclencher des réactions de fusion dans son noyau et se refroidira inévitablement en vieillissant»

L'idée qu'un objet planétaire puisse se comporter comme une étoile est «fascinante» et «nous invite à nous interroger sur ce que pourraient être les mondes au-delà du nôtre à leurs premiers stades d'évolution», conclut Amelia Bayo, coautrice et astronome à l'ESO, dans le communiqué de l'Observatoire.