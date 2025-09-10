Ryugu bouleverse la théorie sur l’origine de l’eau sur notre planète

Les scientifiques confirment que les astéroïdes carbonés ont joué un rôle clé dans l’arrivée massive d’eau sur Terre.

Les astéroïdes semblent pouvoir emmagasiner beaucoup plus d'eau que ce qu'on imaginait jusqu'à présent et ce sur de plus bien plus longues périodes. C'est le résultat auquel est arrivée une équipe internationale de chercheurs, dont des scientifiques suisses, qui a analysé un échantillon de poussière provenant de l'astéroïde Ryugu.

Cette étude, qui a fait l'objet d'une publication mercredi dans le magazine spécialisé Nature, apporte des connaissances importantes sur la façon dont l'eau est arrivée sur la Terre.

Un vieux problème

La question de l'origine de l'eau sur la Terre est débattue depuis des décennies dans les milieux scientifiques. Une des théories les plus communément admises est que la source principale de l'eau sur notre planète provient des astéroïdes riches en carbone, appelés astéroïdes de type C.

Ryugu stylisé. Image: wikipédia

L'astéroïde Ryugu fait partie de cette catégorie d'astéroïdes. En décembre 2020, la sonde spatiale japonaise Hayabusa-2 a ramené un petit échantillon de 5,4 grammes de cet objet céleste sur terre. Les scientifiques ont disposé de 38,4 milligrammes de poussières provenant de Ryugu pour mener à bien leurs travaux.

Jusqu'à présent, le monde scientifique estimait que l'eau de ces astéroïdes carbonés ne se trouvait sous forme liquide que durant quelques millions d'années seulement. La nouvelle étude remet en cause cette approche. Elle montre que le noyau de Ryugu était composé d'une masse liquide encore un milliard d'années après la formation de l'astéroïde.

Ce résultat permet de penser que ces astéroïdes carbonés pourraient contenir deux à trois fois plus d'eau. Selon les scientifiques, cela signifie que la quantité d'eau apportée sur la Terre par les astéroïdes serait encore plus grande qu'envisagée. L'étude confirme en tout cas le rôle fondamental qu'auraient joué les astéroïdes pour expliquer la présence de l'eau sur notre planète. (jah/ats)