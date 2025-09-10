assez ensoleillé19°
DE | FR
burger
International
Espace

Ryugu bouleverse la théorie sur l’origine de l’eau sur Terre

Ryugu bouleverse la théorie sur l’origine de l’eau sur notre planète

Les scientifiques confirment que les astéroïdes carbonés ont joué un rôle clé dans l’arrivée massive d’eau sur Terre.
10.09.2025, 16:2610.09.2025, 16:26
Plus de «International»

Les astéroïdes semblent pouvoir emmagasiner beaucoup plus d'eau que ce qu'on imaginait jusqu'à présent et ce sur de plus bien plus longues périodes. C'est le résultat auquel est arrivée une équipe internationale de chercheurs, dont des scientifiques suisses, qui a analysé un échantillon de poussière provenant de l'astéroïde Ryugu.

Cette étude, qui a fait l'objet d'une publication mercredi dans le magazine spécialisé Nature, apporte des connaissances importantes sur la façon dont l'eau est arrivée sur la Terre.

Un vieux problème

La question de l'origine de l'eau sur la Terre est débattue depuis des décennies dans les milieux scientifiques. Une des théories les plus communément admises est que la source principale de l'eau sur notre planète provient des astéroïdes riches en carbone, appelés astéroïdes de type C.

GIF animéJouer au GIF
Ryugu stylisé.Image: wikipédia

L'astéroïde Ryugu fait partie de cette catégorie d'astéroïdes. En décembre 2020, la sonde spatiale japonaise Hayabusa-2 a ramené un petit échantillon de 5,4 grammes de cet objet céleste sur terre. Les scientifiques ont disposé de 38,4 milligrammes de poussières provenant de Ryugu pour mener à bien leurs travaux.

Jusqu'à présent, le monde scientifique estimait que l'eau de ces astéroïdes carbonés ne se trouvait sous forme liquide que durant quelques millions d'années seulement. La nouvelle étude remet en cause cette approche. Elle montre que le noyau de Ryugu était composé d'une masse liquide encore un milliard d'années après la formation de l'astéroïde.

Cet astéroïde menace de plus en plus la Lune

Ce résultat permet de penser que ces astéroïdes carbonés pourraient contenir deux à trois fois plus d'eau. Selon les scientifiques, cela signifie que la quantité d'eau apportée sur la Terre par les astéroïdes serait encore plus grande qu'envisagée. L'étude confirme en tout cas le rôle fondamental qu'auraient joué les astéroïdes pour expliquer la présence de l'eau sur notre planète. (jah/ats)

Plus d'articles sur (ou dans) l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
de Niclas Staritz
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
de Dorothea Meadows
Thèmes
Le monde merveilleux du cervelat
1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
partager sur Facebookpartager sur X
Le mouvement qui veut «bloquer» la France fait des émeutes à Paris
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
2
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Le bilan des morts à Lisbonne est confirmé
Les autorités portugaises ont confirmé que l'accident de funiculaire survenu mercredi 3 septembre à Lisbonne a fait seize morts.
Après l'ensemble des procédures d'identification des victimes, l'Institut de médecine légale a confirmé «l'identité des seize victimes» de l'accident du funiculaire da Gloria, mercredi 3 septembre à Lisbonne, selon une note du parquet portugais.
L’article