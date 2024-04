Il gagne un détecteur de métaux lors d'une tombola et touche le jackpot

Mickey Richardson, un Anglais originaire de Bournemouth, a découvert un formidable butin.

Un Anglais a gagné un détecteur de métaux lors d'une tombola, qui lui a permis de découvrir un trésor enterré... et de se faire beaucoup d'argent.

C'est sur un groupe Facebook que Mickey Richardson, un Anglais originaire de Bournemouth, dans le Dorset, a participé au tirage au sort. Bingo: il remporte le gros lot. Un détecteur de métaux de haute qualité. Sans grande expérience, l'homme de 63 ans entame des recherches pour savoir où aller promener son appareil. Il entend parler d'Ansty, près de Dorchester, où un champ aurait abrité un village du temps des guerres napoléoniennes. S'attendant à découvrir peut-être quelques pièces de cuivre, il demande l'autorisation au propriétaire.

Une pluie de pièces

Un week-end, il se rend sur le terrain et erre sans but pendant un moment. «Puis j'ai soudain reçu un signal fort - et j'ai trouvé une pièce de monnaie avec un buste de Charles Ier», raconte Mickey Richardson au journal Metro. Il recommence alors à fouiller la zone:

«J'ai reçu un autre signal, puis un autre, et encore un autre»

Le Britannique déterre quelque 74 pièces de monnaie. Puis d'autres. Et encore d'autres. Pas moins de 234 au total. Des pièces couvrant les règnes du roi Edouard VI dans les années 1550, de la reine Elisabeth Ire, de James Ier et de Charles Ier.

L'argent a probablement été enterré là par un fermier en 1644, pendant la guerre civile, afin qu'il soit conservé en sécurité. La cachette a duré près de 400 ans. On suppose que le propriétaire des pièces a été tué durant la guerre. Etant donné que les pièces étaient éparpillées dans le champ, les paysans les avaient sûrement déplacées sans le savoir pendant des siècles en labourant les champs.

Mickey Richardson a déclaré sa trouvaille au «Finds Liaison Officer» officiel, comme il est obligatoire au Royaume-Uni. Après examen du British Museum, il a été autorisé à récupérer son butin et à le mettre en vente. Les pièces ont été vendues pour 23 000 livres (environ 28 000 francs) par la maison de vente aux enchères londonienne Spink & Son.

L'homme a partagé ses gains avec le propriétaire du terrain sur lequel il a trouvé les pièces. Ce n'est que justice, selon lui: «Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais l'histoire et la préservation des pièces. L'argent est un bonus.» Avec sa part, Mickey Richardson prévoit de passer des vacances d'été avec sa femme Rosalynd.

