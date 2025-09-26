Royaume-Uni: 21 bébés agressés par une employée de crèche

Une jeune femme de 22 ans qui travaillait dans deux crèches au Royaume-Uni a été condamnée vendredi à huit ans de prison pour avoir agressé 21 bébés. Des actes «gratuits» et «sadiques», selon la juge.

Cette femme a commis de nombreux «actes de cruauté» dans les deux établissements où elle était employée entre octobre 2023 et juin 2024 en banlieue de Londres, a souligné Sarah Plaschkes lors de sa décision.

La jeune femme, qui a dit avoir eu une addiction au cannabis, a admis avoir commis de tels actes envers sept enfants de moins de 16 ans, et le tribunal de Kingston, au sud-ouest de la capitale, l'a reconnue coupable de faits similaires envers 14 autres lors de son procès.

Ces enfants ont été «pincés, giflés, frappés, ils ont reçu des claques et des coups de pieds. Vous leur avez tiré les oreilles, les cheveux et les orteils», a énuméré la juge, de «multiples actes de violence gratuite» perpétrés quand elle était à l'abri des regards.



Des vidéos de surveillance de la seconde crèche, Riverside, la montrent en train de pincer et griffer des enfants sur les bras, les jambes et l'abdomen, ou donnant un coup de pied au visage d'un petit garçon.

Impact sur les enfants

De nombreux parents étaient présents dans la salle pour assister au verdict, et ont raconté à la barre l'impact de ces violences sur leurs enfants et sur eux-mêmes.



«Ces enfants étaient si innocents, vulnérables. Ils ne pouvaient pas parler, pas se défendre (...) ils étaient totalement démunis et l'employée s'est attaquée à eux.» Une mère indignée

La juge a qualifié son comportement de «sadique», tandis que le cabinet d'avocats Irwin Mitchell, qui représente 18 des familles, s'est interrogé sur la manière dont les agressions ont pu passer «inaperçues», avant qu'elles ne soient découvertes en juin 2024.

L'avocate de la jeune femme, Arlette Piercy, a mis en avant le fait que sa cliente avait exprimé des remords, et a mentionné son âge comme circonstance atténuante.



Roksana Lecka a notamment déclaré dans une lettre adressée au tribunal que sa consommation de cannabis avait altéré son comportement. Elle a été reconnue non coupable, en parallèle, d'actes de cruauté envers trois autres enfants. (sda/ats/afp)