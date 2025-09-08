Suisse: voici combien de bébés naissent avec un problème lié à l'alcool

La Suisse épinglée pour son inaction face aux dégâts de l’alcool sur les bébés. Image: Shutterstock

Plus de 1700 bébés naissent chaque année en Suisse avec des troubles liés à l’alcool, faute de prévention et d’information claires.

La Suisse doit mieux faire pour lutter contre les dommages de l'alcool sur les nouveau-nés, selon Addiction Suisse. Plus de 1700 nouveau-nés sont touchés par des troubles du spectre de l'alcoolisation foetale chaque année dans le pays, déplore la fondation. En 2024, 79 300 enfants sont nés en Suisse.

L'organisation constate que des informations contradictoires sur la consommation d'alcool pendant la grossesse circulent sur internet. Ce tableau «extrêmement contrasté» peut alimenter la confusion chez les personnes en quête de conseils, écrit la fondation lundi dans un communiqué.

Et la Suisse n'en fait pas assez. La prévention et l'identification précoce des troubles de l'alcoolisation foetale, de même que le soutien des personnes touchées sont insuffisants à l'heure actuelle, déplore Addiction Suisse.

Quels risques

L'alcool peut présenter un risque pour la santé de l'enfant à tous les stades de la grossesse, rappelle la fondation. Il peut engendrer des problèmes de mémorisation et d'apprentissage, des troubles psychomoteurs, des problèmes de compréhension ou des difficultés à établir des interactions sociales.

La recommandation qui doit faire foi est donc de ne pas consommer dès le projet de grossesse et pendant toute la durée de celle-ci. (jah/ats)