en partie ensoleillé17°
DE | FR
burger
Suisse
Bébé

La Suisse n'en fait pas assez sur l'alcool pendant la grossesse

Suisse: voici combien de bébés naissent avec un problème lié à l'alcool

La Suisse épinglée pour son inaction face aux dégâts de l’alcool sur les bébés.
La Suisse épinglée pour son inaction face aux dégâts de l’alcool sur les bébés.Image: Shutterstock
Plus de 1700 bébés naissent chaque année en Suisse avec des troubles liés à l’alcool, faute de prévention et d’information claires.
08.09.2025, 11:3808.09.2025, 11:39
Plus de «Suisse»

La Suisse doit mieux faire pour lutter contre les dommages de l'alcool sur les nouveau-nés, selon Addiction Suisse. Plus de 1700 nouveau-nés sont touchés par des troubles du spectre de l'alcoolisation foetale chaque année dans le pays, déplore la fondation. En 2024, 79 300 enfants sont nés en Suisse.

L'organisation constate que des informations contradictoires sur la consommation d'alcool pendant la grossesse circulent sur internet. Ce tableau «extrêmement contrasté» peut alimenter la confusion chez les personnes en quête de conseils, écrit la fondation lundi dans un communiqué.

Un type de naissance en particulier a fortement diminué en Suisse

Et la Suisse n'en fait pas assez. La prévention et l'identification précoce des troubles de l'alcoolisation foetale, de même que le soutien des personnes touchées sont insuffisants à l'heure actuelle, déplore Addiction Suisse.

Quels risques

L'alcool peut présenter un risque pour la santé de l'enfant à tous les stades de la grossesse, rappelle la fondation. Il peut engendrer des problèmes de mémorisation et d'apprentissage, des troubles psychomoteurs, des problèmes de compréhension ou des difficultés à établir des interactions sociales.

La recommandation qui doit faire foi est donc de ne pas consommer dès le projet de grossesse et pendant toute la durée de celle-ci. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Une femme défèque sur le véhicule d'une automobiliste
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
2
Coop: ces deux paquets de dattes à 14 francs vont lui en coûter 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison pourtant très apprécié
La Semaine du Goût suisse crie à l'arnaque: «C’est un scandale!»
Le logo du célèbre événement national est au cœur d’une querelle entre son directeur, Josef Zisyadis, et la Société des cafetiers restaurateurs et hôteliers de Genève, accusée d’utiliser sans autorisation un «faux logo travesti du logo officiel». Le hic, c’est que ce visuel a pourtant été enregistré auprès de l’institut fédéral de la protection intellectuelle... avant celui de la Semaine du Goût. On a tenté de démêler cette drôle d’affaire.
Les Suisses connaissent bien ce logo. Un cuistot un peu dodu, qui brandit une botte de poireaux d’une main et tient une livre de pain dans l’autre. Les Suisses connaissent aussi, bien sûr, la manifestation que ce visuel représente depuis de longues années: la Semaine du Goût suisse.
L’article