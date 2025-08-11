La chaleur affecte le moral. Image: Getty / Shutterstock / Unsplash, montage watson

Comment la chaleur nuit au cerveau des enfants (et au vôtre)

Les journées caniculaires devraient se multiplier à l'avenir. Avec des effets surprenants sur le corps humain, par exemple sur le langage des plus jeunes et sur l'agressivité au volant des adultes.

Jörg Zittlau / ch media

Les scientifiques de l'université de Grenoble ont étudié plus de 12 000 petits Français afin de déterminer dans quelle mesure les températures ambiantes au cours des mois précédant et suivant leur naissance avaient influencé leur vocabulaire à l'âge de deux ans.

Il s'est avéré qu'ils connaissaient environ 15% moins de mots s'ils avaient été exposés à une moyenne de 22 degrés avec des maximales journalières supérieures à 30 degrés au cours des 28 premières semaines de leur vie.

La chaleur pendant la grossesse aurait un effet similaire, bien que plus faible et dépendant de son stade. Selon Guillaume Barbalat, qui dirigeait l'équipe de recherche:

«Les vagues de chaleur peuvent nuire considérablement au développement linguistique des enfants»

Cela signifie que l'appauvrissement du langage, déjà largement déploré, est encore aggravé par le changement climatique.

Comme l'explique le psychiatre, les températures élevées freinent la croissance neuronale et, par conséquent, le développement du langage. Cela corrobore les résultats d'une étude néerlando-espagnole selon laquelle le cerveau des enfants développe moins de matière blanche lorsqu'on l'expose longtemps à la chaleur. Mais cela ne signifie pas que seuls les cerveaux immatures, encore en pleine croissance, y soient sensibles.

Les adultes et politiciens également impactés

Une équipe de chercheurs danois et allemands a ainsi découvert que plus la température ambiante est élevée, plus les politiciens s'expriment de manière basique dans leurs discours. La longueur de leurs mots diminue notamment de manière significative à partir de 24 degrés. Selon Tobias Widmann, directeur de recherche à l'université d'Aarhus, cela pourrait s'expliquer par l'énergie supplémentaire dont a besoin un corps échauffé pour réguler sa température.

Conséquence: ses performances cérébrales en pâtissent. Le politologue souligne toutefois que cela n'a pas nécessairement de conséquences négatives sur le quotidien parlementaire:

«Cela peut également améliorer la compréhension et l'engagement du public.»

Par ailleurs, le déclin des capacités linguistiques et cognitives va souvent de pair avec des éléments qui péjorent le discours politique. La chaleur impacte également négativement le comportement et l'humeur. Hans-Peter Hutter de l'université de médecine de Vienne s'inquiète d'un risque accru de troubles anxieux et de dépression:

«Selon les estimations scientifiques, une hausse de la température moyenne d'un degré s'accompagne d'une hausse du taux de suicide d'un point de pourcentage»

Davantage susceptibles de klaxonner

En ce qui concerne les actes de violence envers autrui, des chercheurs japonais et coréens ont même déterminé que l'augmentation atteint même 1,4%. Sous l'effet du stress thermique, les gens klaxonnent davantage, publient plus de discours haineux sur internet et deviennent plus émotifs.

Cela s'explique par l'impuissance que l'on ressent en cas de chaleur extrême et également par une libération accrue de vasopressine, une hormone qui sert surtout à retenir l'urine afin que nous perdions moins d'eau par la transpiration. Des études menées sur des animaux ont montré qu'elle rendait aussi plus agressif.

Voilà donc suffisamment de raisons de se protéger, notamment pour préserver son équilibre psychique et sa santé. Restez à l'ombre ou dans des pièces climatisées. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande cependant de ne pas régler la température de la climatisation sous les 27 degrés. Cela permet d'une part des économies d'énergie. D'autre part, on évite que les villes ne se réchauffent encore davantage à cause d'appareils tournant à plein régime.

Boire quand on a soif suffit

Boire fait aussi partie des mesures à observer. Contrairement à ce que l'on entend régulièrement, pas besoin de le faire avant d'avoir soif.

«Il est difficile d'imaginer que l'évolution nous ait dotés d'un déficit hydrique chronique à compenser en nous forçant à boire» Heinz Valtin, physiologiste anglais

Cependant, les personnes âgées, et en particulier celles atteintes de démence, ne la ressentent souvent plus. Dans ce cas, il peut être judicieux de répartir la consommation de boissons régulièrement sur la journée pour atteindre 1,5 à 2 litres. Les immanquables de l'été restent l'eau et les jus de fruits dilués.

Enfin, les vêtements peuvent également jouer un rôle. Préférez les chemises courtes au costume-cravate, et les jupes aux pantalons. Les textiles synthétiques ont l'avantage d'évacuer la transpiration vers l'extérieur pour qu'elle s'évapore. Il ne faut toutefois en aucun cas se déshabiller complètement. En effet, un t-shirt trempé de sueur agit comme une couche humide et rafraîchissante. A l'inverse, la sueur sur la peau nue s'évapore trop rapidement pour rafraîchir vraiment.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)