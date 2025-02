Marius Borg Høiby est au coeur de nombreux scandales ces dernières années. Image: www.imago-images.de

Le «presque prince» de Norvège est accusé d'un autre viol sordide

Déjà au cœur de multiples scandales ces dernières années, le fils de la future reine de Norvège est désormais accusé par la presse scandinave d'avoir violé une présentatrice de télévision, Linni Meister, alors qu'elle était inconsciente.

Dans le cas de Marius Borg Høiby, 28 ans, les scandales se suivent et se ressemblent. Trop. Alors que le surnommé «presque prince» nordique fait déjà l'objet de multiples enquêtes pour des affaires d'agression sexuelle et de délits liés à la drogue, le voilà confronté à une nouvelle accusation.

Le prince héritier Haakon, sa femme Mette-Marit et son fils, Marius, en 2016. Image: www.imago-images.de

Celle-ci émane de Se og Hør, l'un des médias les plus lus de Scandinavie. Selon le magazine, l'agression aurait eu lieu en 2018, alors que Marius était âgé de 21 ans, dans sa résidence royale, à l'occasion d'une fête organisée dans le sous-sol du château de Skaugum. Baptisés «Festivals de Skaugum», ces évènements aurait notamment rassemblé une poignée d'amis criminels du prince, dont des membres du gang «Hells Angel».

La fête aurait «complètement échappé à tout contrôle» après que le beau-père de Borg Høiby, le prince héritier Haakon de Norvège, qui l'élève depuis l'âge de 4 ans, soit monté se coucher.

La victime présumée est une chroniqueuse norvégienne pour le magazine FHM. instagram

Alors que l'enquête sur le beau-fils du futur roi de Norvège est toujours en cours, il est également soupçonné d'avoir violé des ordonnances de protection contre diverses femmes et falsifié des preuves. La police a pris connaissance de ce nouveau crime présumé après avoir découvert trois vidéos et plus d'une dizaine de photos de l'évènement sur l'ordinateur portable de Marius Borg Høiby.

«C'est vrai›»

Quant à la victime présumée, la présentatrice de télévision Linni Meister, 39 ans, elle ne se souviendrait apparemment de rien. Elle n'aurait pris connaissance qu'après avoir été informée par les forces de l'ordre au commissariat de police d'Oslo, où on lui a montré les preuves prétendument incriminantes.

L'animatrice s'est toutefois emparée de son compte Snapchat dans la foulée des premiers articles dans la presse pour affirmer que les accusations portées contre le prince norvégien sont «vraies». «Je me suis réveillée avec mon téléphone qui est tombé par terre, alors que la presse norvégienne et étrangère le sonnait», a déclaré Linni Meister.

«Je comprends que beaucoup souhaitent commenter l'affaire que Se og Hør a rapportée aujourd'hui, mais je ne ferai aucun commentaire, sinon que c'est vrai» Linni Meister, dans un communiqué sur Snapchat

«Surtout pour me protéger et protéger ma famille, et parce que je compatis vraiment avec la famille de cette personne. Cela doit cesser et nous ne pouvons plus accepter cela, ni d'autres victimes, alors j'espère vraiment que cette personne recevra une aide sérieuse.»

Marius Borg Høiby a été élevé par le couple royal aux côtés de ses demi-frères et sœurs, contrairement auxquels il n'a aucun rôle public officiel. Image: www.imago-images.de

Admis dans un centre de désintoxication à Londres après avoir infligé des blessures corporelles à sa petite amie de l'époque sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne, l'intéressé est est rentré en Norvège le mois dernier.

L'année dernière, il a été arrêté à trois reprises: une première fois le 4 août pour agression, une seconde le 13 septembre pour une accusation similaire, ainsi qu'une troisième fois en novembre pour une autre affaire de viol. Voilà un énième scandale dont sa célèbre famille se serait bien passé. (mbr)