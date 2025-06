Un bombardier russe Tu-95 frappé par un drone ukrainien. image: telegram

Voici les détails du plan ingénieux de Kiev pour frapper l'aviation russe

Une attaque de drones planifiée de longue date a permis aux services secrets ukrainiens de détruire une partie de la flotte de bombardiers du Kremlin. Il s'agit des pires pertes subies par l'armée de l'air russe depuis le début de la guerre.

Kurt Pelda / ch media

Peu avant les pourparlers prévus ce lundi à Istanbul, la Russie a lancé sa plus grande attaque de drones depuis 2022. Plus de 470 engins ont attaqué plusieurs villes d'Ukraine. Mais Kiev n'est pas restée sans réponse. Dans le cadre d'une opération secrète dont la préparation a duré plus d'un an, le service de renseignement ukrainien (SBU) a fait entrer clandestinement un grand nombre de petits quadricoptères sur le territoire russe.

Ces drones équipés d'ogives ont frappé au moins quatre bases aériennes où la Russie stationne ses bombardiers stratégiques. Selon Kiev, cette attaque jusqu'ici inimaginable a atteint la base aérienne d'Olenia, près de Mourmansk, non loin de la frontière finlandaise, deux bases près de Moscou et la base aérienne militaire de Belaïa, en Sibérie, près de la frontière mongole.

Des vidéos prises par des drones ukrainiens ont par exemple montré les dernières secondes d'une attaque contre des bombardiers Tu-95 parqués au sol. Les Russes utilisent régulièrement ces avions pour tirer des missiles de croisière sur des villes et des infrastructures ukrainiennes. Selon des informations ukrainiennes non vérifiées à ce jour, plus de quarante avions, dont des Tu-95 et des bombardiers stratégiques de type Tu-22, ainsi qu'au moins un avion de surveillance radar de type A-50, ont pris feu.

Un coup dévastateur

Si ces pertes devaient se confirmer, il s'agirait d'un coup dévastateur pour le Kremlin. Cette défaite éclipserait même le torpillage du navire amiral Moskva de la flotte russe de la mer Noire, en 2022. Jamais les Ukrainiens n'avaient détruit un nombre aussi important d'avions en une seule journée.

Selon World Air Forces, la Russie ne possédait en 2024 que quatorze avions de surveillance de type A-50. Mais c'est surtout au niveau des bombardiers lourds que la situation est mauvaise pour Moscou. Selon le site spécialisé, 47 avions de type Tu-95 et 58 Tu-22 constituent l'épine dorsale de la flotte de bombardiers stratégiques. Si la Russie venait à perdre 40% de ces appareils, elle aurait nettement plus de difficultés à attaquer l'Ukraine avec des missiles de croisière.

Pire encore: cette attaque fait perdre la face à Poutine et renforce le moral ukrainien. Cette opération montre également que Donald Trump se trompe lorsqu'il dit que l'Ukraine ne dispose «d'aucune carte».

La créativité l'emporte sur le pouvoir brut

A quoi est dû le succès de cette opération? Sur des photos partagées par le SBU, on voit des trappes en bois camouflées dans des conteneurs de transport. Le toit de ces «cabanes» s'ouvre, laissant apparaître une multitude de quadricoptères.

Les drones qui auraient été utilisés lors de l'attaque. Image: Services de sécurité ukrainiens

Le SBU a fait entrer séparément les drones et les structures de camouflage en Russie. Les maisonnettes en bois ont été chargées sur des semi-remorques, puis des agents ukrainiens les ont équipées quelque part de drones, d'ogives et de l'électronique nécessaire. Avant l'attaque, des chauffeurs, dont on ne sait pas s'ils étaient au courant de l'opération, ont laissé les semi-remorques sur des parkings à proximité des bases aériennes.

Les toits des conteneurs, situés parfois à 2500 kilomètres les uns des autres, se sont ouverts à un moment prédéterminé. Les drones ukrainiens en sont sortis, probablement grâce à un système de contrôle basé sur l'intelligence artificielle, et ont mis le cap sur les aérodromes et les bombardiers qui y étaient stationnés. Selon des informations non confirmées, les Ukrainiens auraient entraîné les systèmes de ciblage avec des bombardiers stratégiques de l'époque soviétique, exposés dans un musée à Poltava, en Ukraine. Au moins un drone a en outre transmis des images vidéo via une liaison satellite.

Des civils surpris témoignent

Comme presque toujours en de telles occasions, des civils surpris ont filmé les drones quittant leur cachette. Les colonnes de fumée noire des bombardiers en feu ont également été photographiées et publiées sur Internet. Cela serait strictement interdit en Ukraine et passible de sanctions draconiennes. Il ne faut pas donner à l'ennemi des indications sur l'effet de ses armes.

Sur l'une de ces vidéos, on peut également voir des chauffeurs de camion grimper sur un semi-remorque transportant deux conteneurs suspects sur un parking afin d'empêcher le lancement d'autres drones. Une fois l'attaque terminée, les structures en bois s'enflamment ou explosent.

Les discussions entre Russes et Ukrainiens qui se poursuivront à Istanbul s'annoncent aussi peu fructueuses que de la dernière série de négociations du 15 mai. Pendant ce temps, l'offensive estivale russe se poursuit sans relâche, notamment près de la ville de Soumy, dans l'est de l'Ukraine.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci